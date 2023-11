Lewis Hamilton acredita que Verstappen vai continuar a dominar em 2024

Lewis Hamilton não vence uma corrida de Fórmula 1 desde o Grande Prémio da Arábia Saudita de 2021, há 732 dias. Desde o dramático final do Campeonato do Mundo de 2021 até à última corrida da época de 2023, foram disputados 45 Grandes Prémios. Max Verstappen venceu incríveis 35 deles, a Mercedes um (com George Russell no Brasil em 2022), Lewis Hamilton nenhum. A Mercedes ficou sem uma vitória em 2023 pela primeira vez desde a temporada de 2011.

E Hamilton, de 38 anos, deixou o Circuito Yas Marina com um humor sombrio. Depois de um pálido nono lugar na final do campeonato do mundo em Abu Dhabi, o sete vezes campeão do mundo disse: "É verdade, não estou particularmente otimista. Tenho duas más corridas atrás de mim, sétimo em Las Vegas e nono aqui".

"A Red Bull Racing ganhou em Abu Dhabi com uma vantagem de quase 18 segundos e não mexeu no carro desde agosto. Por isso, é fácil perceber onde é que isso vai dar no próximo ano. Isso preocupa-me".

Hamilton fez comentários semelhantes no verão. Ele exigiu mudanças da FIA. Disse que era inaceitável que uma equipa superior pudesse mudar o seu foco para o desenvolvimento do carro do próximo ano tão cedo, salvando assim a sua liderança para o ano seguinte.



Na altura, os adeptos atentos do GP salientaram que, quando a Mercedes arrasou os seus adversários durante anos no início da era turbo-híbrida a partir de 2014, Hamilton não se incomodou com isso.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12