Salón del Automóvil de Essen: la atracción cumple 55 años

Cuando el "Essen Motor Show" abra sus puertas el 2 de diciembre de este año, celebrará también su 55 aniversario. Es asombroso lo que ha llegado a ser la idea de la mesa de cerveza de tres entusiastas de las carreras. En los primeros meses de 1968, el director deportivo Wolfgang Schöller, el piloto de carreras Dieter Fröhlich y el periodista deportivo Thomas Kommer decidieron hacer una exposición de coches de carreras a gusto de Messe Essen.

Presentaron su idea a Walter Bruckmann, entonces Director, y éste decidió en pocas palabras: "Bueno, Schöller, tú y tus amigos podéis hacerlo".

Las tareas se asignaron rápidamente. Schöller se encargó de la organización, Fröhlich de la adquisición y el transporte de los coches de carreras y Kommer del trabajo de prensa, así como de la contratación de destacados pilotos.

El 2 de noviembre de 1968, el Bergkönig Hans Stuck senior y el piloto de fábrica de Porsche Rolf Stommelen inauguraron la "1ª Exposición Internacional de Coches Deportivos y de Carrera de Essen".



Durante los ocho días siguientes, casi 60.000 espectadores acudieron a los pabellones Gruga 3 y 4 de Essen, donde se expusieron unos 60 coches de carreras de todas las categorías en una superficie de 7.000 metros cuadrados. El último día, el flamante Campeón del Mundo de Fórmula 1, Graham Hill, acudió incluso a la sesión de autógrafos directamente desde la final del Campeonato del Mundo en México, organizada por Thomas Kommer. Su tarifa fue de 4.000 marcos alemanes.



Por cierto, 40 años más tarde soplaba un viento completamente diferente en cuanto a honorarios: Niki Lauda, por ejemplo, exigió 60.000 euros, incluido el coste de su avión, para participar en la conferencia de prensa de aniversario "40 años de Motorshow" en 2008 - Wolfgang Schöller declinó agradecido. Por lo demás, los honorarios de destacados invitados de apertura y campeones del mundo de F1 oscilaron entre 10.000 y 20.000 euros de media.



Ya en el segundo año, Schöller acordó una asociación con Jochen Rindt y su exposición vienesa de coches de carreras, con la que se pretendía minimizar los costes de las tasas de préstamo y el transporte de los objetos expuestos para ambas partes.



Tras la muerte de Jochen en 1970, la exposición de Essen llevó su nombre durante unos años más y funcionó con el nombre de "Jochen Rindt Show". Nina, la mujer de Jochen, permaneció en el EMS como asesora durante más de 30 años.



Con el paso de los años, Wolfgang Schöller se convirtió en el centro de atención y convirtió el "Essen Motor Show", como se conoce oficialmente desde hace años, en un megaevento.



A partir de 1988, entre 300.000 y 400.000 espectadores acudieron a Essen durante nueve días, a finales de noviembre y principios de diciembre, para maravillarse con las exhibiciones del que se había convertido en el mayor salón del automóvil del mundo. Miles de aficionados y entusiastas del tuning se desplazaban regularmente, sobre todo desde los Países Bajos.



A lo largo de varias décadas, el Salón del Automóvil de Essen ha experimentado un crecimiento constante y un récord de asistencia tras otro. A menudo, los pabellones estaban aterradoramente llenos, por no decir completamente abarrotados. Para Messe Essen, el Salón del Automóvil se convirtió en una mina de oro pocos años después de su estreno y se convirtió en el mayor y más rentable evento a largo plazo.



Por desgracia, el alto nivel deportivo de la exposición se ha ido perdiendo cada vez más en los últimos años al compás de la retirada escalonada de Schöller y su marcha definitiva.



Hasta entonces, casi nada funcionaba sin Schöller; se le consideraba el gobernante y hacedor absoluto del SME. Falleció en agosto de 2017 tras una larga enfermedad.



Los otros dos socios desde el principio tampoco están hoy a bordo: Dieter Fröhlich dejó la junta en 1970 y murió en agosto de 2013.



Solo el relaciones públicas Thomas Kommer (78 años) ha permanecido en la empresa durante más de medio siglo y no se jubiló definitivamente hasta el año pasado. Un equipo de expertos de Messe Essen asumió la responsabilidad hace 15 años.



Muchos aficionados a las carreras y al automovilismo que han visitado la EMS en los últimos años se han sentido a menudo decepcionados por lo que han visto, o más bien por lo que ya no ven.



Cada vez menos coches de carreras y apenas grandes nombres de pilotos y entrevistas en directo con pilotos de fabricantes implicados en el automovilismo como Mercedes, Opel, Audi o Porsche. También disminuyó cada vez más la presencia de empresas orientadas al automovilismo. Incluso las conversaciones sobre contratos entre pilotos y equipos para la nueva temporada, que solían formar parte de cada EMS, ahora sólo tienen lugar en contadas ocasiones o no tienen lugar en absoluto.



Otros puntos criticables son: demasiados puestos de venta, comerciantes devotos y muchos efectos de espectáculo en los pabellones de exposición.



Los visitantes veteranos lo resumen así: "Es todo como un gran bazar, mucha gente sigue yendo porque siempre ha ido. Pero como verdadero aficionado y friki, ya no te diviertes mucho allí.



Incluso hay quien opina que la "Techno Classica", que se celebra en el mismo lugar cada primavera, tiene ahora más que ofrecer en términos puramente deportivos que su hermano mayor, el EMS.



No obstante, la EMS seguirá siendo probablemente un imán para los espectadores, especialmente para los aficionados al tuning. Los días de 400.000 visitantes y más probablemente hayan terminado para siempre, ya que el descenso de la calidad y la pandemia de coronavirus han dejado su huella. Por primera vez en sus 55 años de historia, la EMS 2020 tuvo que cancelarse por completo debido a la pandemia. La reanudación en 2021 fue más bien modesta en términos de asistencia debido a las estrictas normas de higiene, pero en 2022 el número de visitantes se había estabilizado de nuevo en torno a los 200.000. Queda por ver si en la edición del aniversario de 2023 se volverá a alcanzar el nivel anterior al coronavirus.



En cualquier caso, Messe Essen se ha ganado un "Feliz 55" por su Salón del Automóvil. Y la historia que hay detrás también debería ser un recordatorio de los antiguos padres fundadores.





Salón del Automóvil de Essen: los hitos más importantes

1968 Inicio en 2 pabellones de 7000 metros cuadrados con algo menos de 60.000 visitantes

1969 Asociación con el Salón Jochen Rindt de Viena

1970 Cambio de nombre a "Salón Jochen Rindt de Essen

1971 Se supera la barrera de los 100.000 visitantes

1973 Caída del número de visitantes debido a la crisis energética y a la prohibición de conducir

1984 Se alcanzan los 200.000 visitantes

1988 Se celebra el 20 aniversario

1988 Se superan los 300.000 visitantes

1995 El EMS ya se considera inigualable en todo el mundo

1996 Se rebautiza como "Essen Motor Show" (EMS)

2001 Se supera la marca de los 400.000 visitantes

2002 Se ocupan los 18 pabellones de exposición y 110.000 metros cuadrados

2004 Récord histórico de 416.500 visitantes

2005 El caos provocado por la nieve el primer fin de semana cuesta visitantes

2005 Disolución de la asociación con Nina Rindt después de 35 años

2006 Se registra el visitante 10.000.000

2007 El organizador Schöller sólo es asesor a petición propia

2008 El SME celebra su 40 aniversario

2008 Un nuevo equipo de competencias asume la dirección de la feria

2013 El cofundador de la EMS, Dieter Fröhlich, fallece a los 73 años de edad

2014 Prensa y aficionados critican la pérdida de calidad

2019 Se registra un total de unos 15 millones de visitantes

2017 Muere el ex organizador Wolfgang Schöller a la edad de 74 años

2018 El SME celebra su 50 aniversario con muchas estrellas

2020 El SME se cancela por primera vez debido a la pandemia de coronavirus

2021 Continuación con un estricto concepto de higiene, descenso de espectadores

2022 Thomas Kommer (77) es el último del trío fundador en abandonar el barco

2023 El SME celebra su 55º aniversario