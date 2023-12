Essen Motor Show : l'attraction du public fête ses 55 ans

Lorsque l'"Essen Motor Show" ouvrira ses portes le 2 décembre prochain, il fêtera également son 55e anniversaire. Il est étonnant de voir ce qu'est devenue l'idée de table de bière de trois hommes passionnés de course. Dans les premiers mois de 1968, le manager sportif Wolfgang Schöller, le pilote de course Dieter Fröhlich et le journaliste sportif Thomas Kommer ont décidé de proposer à la foire d'Essen une exposition de voitures de course.

Ils ont présenté leur idée au directeur en poste à l'époque, Walter Bruckmann - qui a pris une décision brève et sans équivoque : "Bien, Schöller, faites-le vous et vos amis".

Les tâches furent rapidement réparties. Schöller se chargea de l'organisation, Fröhlich de l'approvisionnement et du transport des voitures de course et Kommer des relations avec la presse ainsi que du recrutement de coureurs célèbres.

Le 2 novembre 1968, la "1ère exposition internationale de voitures de sport et de course d'Essen" fut inaugurée par le roi de la montagne Hans Stuck senior et le pilote d'usine Porsche Rolf Stommelen.



Au cours des huit jours suivants, près de 60.000 spectateurs ont afflué dans les halls 3 et 4 de la Gruga d'Essen. Sur 7.000 m², on pouvait admirer une soixantaine de voitures de course de toutes catégories. Le jour de clôture, grâce à l'intervention de Thomas Kommer, le tout nouveau champion du monde de Formule 1, Graham Hill, est même venu directement de la finale du championnat du monde au Mexique pour une séance d'autographes. Son cachet s'élevait à 4.000 marks.



Quarante ans plus tard, le vent était tout autre en termes de rémunération - Niki Lauda, par exemple, a demandé en 2008 60.000 euros pour participer à la conférence de presse du 40e anniversaire du Motorshow, frais d'avion compris - Wolfgang Schöller a refusé avec gratitude. Pour le reste, les honoraires des invités de marque et des champions du monde de F1 oscillaient en moyenne entre 10 000 et 20 000 euros.



Dès la deuxième année, Schöller a conclu un partenariat avec Jochen Rindt et son exposition viennoise de voitures de course, ce qui devait permettre aux deux parties de minimiser les frais de prêt et de transport des pièces exposées.



Après la mort de Jochen en 1970, l'exposition d'Essen a porté son nom pendant quelques années encore, sous le nom de "Jochen Rindt Show". L'épouse de Jochen, Nina, est restée à l'EMS pendant plus de 30 ans en tant que conseillère.



Au fil des années, Wolfgang Schöller est devenu la cheville ouvrière et a fait de l'"Essen Motor Show", comme il s'appelle officiellement depuis des années, un méga-événement.



À partir de 1988, entre 300 000 et 400 000 spectateurs ont afflué à Essen pendant neuf jours, vers la fin novembre ou le début décembre, pour admirer les pièces exposées lors de ce qui est devenu le plus grand salon automobile du monde. Des milliers de fans et d'amateurs de tuning faisaient régulièrement le voyage, surtout depuis les Pays-Bas.



Depuis plusieurs décennies, l'Essen Motor Show connaît des taux de croissance constants et des records d'audience successifs. Les halls étaient souvent pleins à craquer, pour ne pas dire complètement bondés. Pour la Messe Essen, le Motor Show s'est transformé en mine d'or quelques années seulement après sa première édition et est devenu durablement l'événement le plus important et le plus rentable.



Malheureusement, le niveau sportif élevé de l'exposition s'est perdu de plus en plus ces dernières années, au même rythme que le retrait à retardement de Schöller et son départ définitif.



Jusqu'alors, presque rien ne fonctionnait sans Schöller, qui était considéré comme le maître absolu et l'artisan de l'EMS. Il est décédé en août 2017 des suites d'une longue maladie.



Les deux autres partenaires de la première heure ne sont plus à bord non plus - Dieter Fröhlich a quitté le comité dès 1970 et est décédé en août 2013.



Seul l'homme de relations publiques Thomas Kommer (aujourd'hui âgé de 78 ans) est resté plus d'un demi-siècle et n'a pris sa retraite définitive que l'année dernière. Une équipe de compétence de Messe Essen a pris le relais il y a 15 ans.



Plus d'un amateur de course et de sport automobile qui s'est rendu à l'EMS ces dernières années a souvent été déçu de ce qu'il voyait, ou plutôt de ce qu'il ne voyait plus.



De moins en moins de voitures de course et presque plus de grands noms de la course automobile et d'interviews en direct de pilotes de constructeurs engagés dans le sport automobile comme Mercedes, Opel, Audi ou Porsche. La présence des entreprises orientées vers le sport automobile diminuait également de plus en plus. Même les entretiens contractuels entre les pilotes et les équipes pour la nouvelle saison, qui faisaient autrefois partie de chaque EMS, n'ont plus lieu que rarement, voire plus du tout.



D'autres critiques sont formulées : trop de stands de vente, de marchands d'objets de piété et beaucoup d'effets de spectacle dans les halls d'exposition.



Les anciens visiteurs le résument ainsi : "Tout cela ressemble à un immense bazar, beaucoup y vont encore parce qu'ils y ont toujours été. Mais en tant que vrai fan et monstre, tu n'y prends plus beaucoup de plaisir.



Et certains sont même d'avis que le "Techno Classica", qui se tient au même endroit au printemps, a désormais plus à offrir que son grand frère l'EMS, sur le plan purement sportif.



Malgré tout, l'EMS reste un pôle d'attraction pour les spectateurs, surtout pour les fans de la scène tuning. Certes, l'époque des 400 000 visiteurs et plus est définitivement révolue, car la baisse de qualité et la pandémie de Corona ont laissé des traces. Ainsi, pour la première fois en 55 ans d'histoire, l'EMS 2020 a dû être totalement annulé en raison de la pandémie. Le redémarrage en 2021 a été plutôt modeste en termes d'affluence en raison des exigences strictes en matière d'hygiène, mais en 2022, le nombre de visiteurs s'est à nouveau stabilisé autour de 200 000. Reste à savoir si l'édition anniversaire de 2023 permettra d'atteindre le niveau d'avant Corona.



Quoi qu'il en soit, la Messe Essen a mérité un "Happy 55" pour son Motor Show. Et l'histoire qui l'accompagne doit aussi être un souvenir des pères fondateurs d'autrefois.





Essen Motor Show : les principales étapes

1968 Lancement dans 2 halls sur 7000 m² avec près de 60.000 visiteurs

1969 Partenariat avec le Jochen Rindt Show à Vienne

1970 Changement de nom en "Jochen Rindt Show Essen".

1971 La barre des 100.000 visiteurs est franchie

1973 Chute du nombre de visiteurs en raison de la crise énergétique et de l'interdiction de circuler.

1984 La barre des 200.000 visiteurs est atteinte

1988 Le 20e anniversaire est célébré

1988 La barre des 300.000 visiteurs est franchie

1995 L'EMS est déjà considéré comme sans concurrence au niveau mondial

1996 Changement de nom en "Essen Motor Show" (EMS)

2001 La barre des 400.000 spectateurs est franchie

2002 Les 18 halls d'exposition et 110.000 m² sont désormais tous occupés

2004 Record de tous les temps avec 416.500 visiteurs

2005 Le chaos de la neige le 1er week-end coûte des spectateurs

2005 Dissolution du partenariat avec Nina Rindt après 35 ans

2006 Le 10.000.000ème visiteur est enregistré

2007 Le chef de l'organisation Schöller n'est plus que conseiller à sa demande

2008 L'EMS fête son 40e anniversaire

2008 Une nouvelle équipe de compétences du salon prend la direction des opérations

2013 Le cofondateur de l'EMS, Dieter Fröhlich, décède à l'âge de 73 ans

2014 La presse et les fans dénoncent une perte de qualité

2019 Le nombre total de visiteurs s'élève à environ 15 millions

2017 L'ex-chef de l'orga Wolfgang Schöller meurt à 74 ans

2018 L'EMS fête son 50e anniversaire avec de nombreuses stars

2020 Première annulation de l'EMS en raison de la pandémie de Corona

2021 Poursuite avec un concept d'hygiène strict, baisse du nombre de spectateurs

2022 Thomas Kommer (77 ans) est le dernier du trio de fondateurs à quitter le navire.

2023 L'EMS fête son 55e anniversaire