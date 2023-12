Salone dell'auto di Essen: la macchina che attira la folla compie 55 anni

Quando il 2 dicembre di quest'anno il "Motor Show di Essen" aprirà i battenti, festeggerà anche il suo 55° anniversario. È incredibile cosa sia diventato l'idea di un tavolo da birra di tre appassionati di corse. Nei primi mesi del 1968, il manager sportivo Wolfgang Schöller, il pilota Dieter Fröhlich e il giornalista sportivo Thomas Kommer decisero di rendere appetibile per Messe Essen un'esposizione di auto da corsa.

Presentarono la loro idea a Walter Bruckmann, che all'epoca era direttore, il quale decise in breve: "Bene, Schöller, tu e i tuoi amici potete farlo".

I compiti furono assegnati rapidamente. Schöller si occupò dell'organizzazione, Fröhlich dell'approvvigionamento e del trasporto delle auto da corsa e Kommer del lavoro con la stampa e del reclutamento di piloti di spicco.

Il 2 novembre 1968, il "1° Salone internazionale dell'auto sportiva e da corsa di Essen" fu inaugurato dal Bergkönig Hans Stuck senior e dal pilota ufficiale Porsche Rolf Stommelen.



Nei successivi otto giorni, quasi 60.000 spettatori affollarono i padiglioni 3 e 4 della Gruga di Essen, dove erano esposte circa 60 auto da corsa di tutte le categorie su una superficie di 7.000 metri quadrati. Nella giornata conclusiva, il neo-campione del mondo di Formula 1 Graham Hill si è presentato per la sessione di autografi direttamente dalla finale del Campionato del Mondo in Messico, organizzata da Thomas Kommer. Il suo compenso era di 4.000 marchi tedeschi.



Tra l'altro, 40 anni dopo, soffiava un vento completamente diverso in termini di compensi: Niki Lauda, ad esempio, chiese 60.000 euro, compreso il costo del suo aereo, per partecipare alla conferenza stampa di anniversario "40 anni di Motorshow" nel 2008 - Wolfgang Schöller rifiutò con gratitudine. Per il resto, i compensi per gli ospiti di spicco dell'inaugurazione e per i campioni del mondo di F1 si aggiravano in media tra i 10.000 e i 20.000 euro.



Già dal secondo anno, Schöller ha concordato una partnership con Jochen Rindt e la sua mostra di auto da corsa viennese, con l'obiettivo di ridurre al minimo i costi di prestito e di trasporto degli oggetti esposti per entrambe le parti.



Dopo la morte di Jochen nel 1970, la mostra di Essen portò il suo nome ancora per qualche anno e operò con il nome di "Jochen Rindt Show". Nina, la moglie di Jochen, rimase con l'EMS come consulente per oltre 30 anni.



Nel corso degli anni, Wolfgang Schöller divenne il punto di riferimento e trasformò il "Salone dell'auto di Essen", come è stato ufficialmente conosciuto per anni, in un mega-evento.



Dal 1988 in poi, tra i 300.000 e i 400.000 spettatori accorsero a Essen per nove giorni, a fine novembre/inizio dicembre, per ammirare gli oggetti esposti in quello che era diventato il più grande salone automobilistico del mondo. Migliaia di fan e di appassionati di tuning si recavano regolarmente soprattutto dai Paesi Bassi.



Nel corso di diversi decenni, il Motor Show di Essen ha registrato tassi di crescita costanti e un record di presenze dopo l'altro. I padiglioni erano spesso spaventosamente pieni, per non dire completamente sovraffollati. Per Messe Essen, il Motor Show si è trasformato in una miniera d'oro già pochi anni dopo la sua prima edizione, diventando l'evento più grande e più redditizio a lungo termine.



Purtroppo, negli ultimi anni l'elevato standard sportivo del Salone è andato sempre più perso, di pari passo con il ritiro di Schöller a rate e la sua partenza definitiva.



Fino ad allora, quasi nulla funzionava senza Schöller; egli era considerato il dominatore assoluto e l'artefice dello SME. È morto nell'agosto 2017 dopo una lunga malattia.



Anche gli altri due soci dell'inizio non sono più a bordo: Dieter Fröhlich ha lasciato il consiglio di amministrazione nel 1970 ed è morto nell'agosto 2013.



Solo l'addetto alle pubbliche relazioni Thomas Kommer (oggi 78enne) è rimasto per più di mezzo secolo e si è ritirato definitivamente solo l'anno scorso. Un team di esperti di Messe Essen ha assunto la responsabilità 15 anni fa.



Molti appassionati di corse e di sport motoristici che hanno visitato la EMS negli ultimi anni sono rimasti spesso delusi da ciò che hanno visto, o meglio non hanno più visto.



Sempre meno auto da corsa e quasi nessun nome di grandi piloti e interviste dal vivo a piloti di case automobilistiche come Mercedes, Opel, Audi o Porsche. Anche la presenza di aziende orientate al motorsport è diminuita sempre di più. Anche i colloqui sui contratti tra piloti e scuderie per la nuova stagione, che un tempo facevano parte di ogni EMS, ora si svolgono solo raramente o non si svolgono affatto.



Altri punti critici sono: troppi stand di vendita, mercanti devozionali e molti effetti di spettacolo nei padiglioni espositivi.



I visitatori veterani riassumono così: "È come un enorme bazar, molti ci vanno ancora perché ci sono sempre andati. Ma come vero fan e fanatico, non ci si diverte più molto.



Alcuni ritengono addirittura che la "Techno Classica", che si svolge ogni primavera nello stesso luogo, abbia oggi più da offrire in termini puramente sportivi del suo fratello maggiore, l'EMS.



Tuttavia, l'EMS rimarrà probabilmente una calamita per gli spettatori, soprattutto per gli appassionati della scena del tuning. I giorni dei 400.000 visitatori e oltre sono probabilmente finiti per sempre, perché il declino della qualità e la pandemia di coronavirus hanno lasciato il segno. Per la prima volta nei suoi 55 anni di storia, EMS 2020 ha dovuto essere cancellato completamente a causa della pandemia. La ripresa nel 2021 è stata piuttosto modesta in termini di affluenza, a causa delle rigide norme igieniche, ma nel 2022 il numero di visitatori si è nuovamente stabilizzato a circa 200.000. Resta da vedere se l'edizione dell'anniversario del 2023 vedrà un ulteriore aumento fino al livello pre-coronavirus.



In ogni caso, Messe Essen si è guadagnata un "Happy 55" per il suo Motor Show. E la storia che c'è dietro dovrebbe anche ricordare gli ex padri fondatori.





Salone dell'Auto di Essen: le tappe più importanti

1968 Inizio in 2 padiglioni su 7000 metri quadrati con poco meno di 60.000 visitatori

1969 Partnership con il Salone Jochen Rindt di Vienna

1970 Rinominato "Jochen Rindt Show Essen".

1971 Viene superata la soglia dei 100.000 visitatori

1973 Crollo del numero di visitatori a causa della crisi energetica e del divieto di guida

1984 Viene raggiunto il traguardo dei 200.000 visitatori

1988 Si festeggia il 20° anniversario

1988 Viene superata la soglia dei 300.000 visitatori

1995 L'EMS è già considerato un evento senza pari a livello mondiale.

1996 Viene ribattezzato "Salone dell'auto di Essen" (EMS)

2001 Viene superata la soglia dei 400.000 visitatori

2002 Tutti i 18 padiglioni espositivi e i 110.000 metri quadrati sono ora occupati

2004 Record assoluto di 416.500 visitatori

2005 Il caos della neve nel 1° fine settimana costa ai visitatori

2005 Scioglimento della partnership con Nina Rindt dopo 35 anni di attività

2006 Viene registrato il 10.000.000 di visitatori

2007 L'organizzatore Schöller è solo un consulente su sua richiesta

2008 L'EMS festeggia il suo 40° anniversario

2008 Un nuovo team di competenza assume la gestione della fiera

2013 Il cofondatore dell'EMS Dieter Fröhlich muore all'età di 73 anni

2014 La stampa e gli appassionati criticano la perdita di qualità

2019 Si registra un totale di circa 15 milioni di visitatori

2017 L'ex organizzatore Wolfgang Schöller muore all'età di 74 anni

2018 L'EMS celebra il suo 50° anniversario con molte star

2020 L'EMS viene cancellato per la prima volta a causa della pandemia di coronavirus

2021 Continuazione con un concetto di igiene rigoroso, calo degli spettatori

2022 Thomas Kommer (77) è l'ultimo del trio fondatore a lasciare la nave

2023 L'EMS festeggia il suo 55° anniversario