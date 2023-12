Salão Automóvel de Essen: 55 anos de vida

Quando o "Essen Motor Show" abrir as suas portas a 2 de dezembro deste ano, estará também a celebrar o seu 55º aniversário. É espantoso o que aconteceu à ideia da mesa de cerveja de três entusiastas das corridas. Nos primeiros meses de 1968, o diretor desportivo Wolfgang Schöller, o piloto de corridas Dieter Fröhlich e o jornalista desportivo Thomas Kommer decidiram tornar uma exposição de carros de corrida acessível à Messe Essen.

Apresentaram a sua ideia a Walter Bruckmann, que era o diretor na altura - e este decidiu em poucas palavras: "Bem, Schöller, tu e os teus amigos podem fazê-lo."

As tarefas foram rapidamente atribuídas. Schöller encarregou-se da organização, Fröhlich da aquisição e transporte dos carros de corrida e Kommer do trabalho de imprensa, bem como do recrutamento de pilotos de corrida de renome.

A 2 de novembro de 1968, a "1ª Exposição Internacional de Automóveis Desportivos e de Corrida de Essen" foi inaugurada pelo Bergkönig Hans Stuck senior e pelo piloto da Porsche Rolf Stommelen.



Durante os oito dias seguintes, quase 60.000 espectadores acorreram aos pavilhões Gruga 3 e 4 de Essen, onde cerca de 60 automóveis de competição de todas as categorias estiveram expostos numa área de 7.000 metros quadrados. No último dia, o recém-coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, Graham Hill, apareceu mesmo para a sessão de autógrafos diretamente da final do Campeonato do Mundo no México, organizada por Thomas Kommer. O seu honorário foi de 4.000 marcos alemães.



Aliás, 40 anos mais tarde, os honorários eram completamente diferentes - Niki Lauda, por exemplo, exigiu 60.000 euros, incluindo o custo do seu avião, para participar na conferência de imprensa de aniversário "40 Anos de Motorshow", em 2008 - Wolfgang Schöller recusou com gratidão. De resto, os honorários dos convidados de abertura e dos campeões mundiais de F1 situavam-se, em média, entre os 10 000 e os 20 000 euros.



Logo no segundo ano, Schöller acordou uma parceria com Jochen Rindt e a sua exposição vienense de carros de corrida, com o objetivo de minimizar os custos de empréstimo e de transporte das peças para ambas as partes.



Após a morte de Jochen em 1970, a exposição de Essen manteve o seu nome durante mais alguns anos e funcionou sob a designação "Jochen Rindt Show". A mulher de Jochen, Nina, permaneceu na EMS como consultora durante mais de 30 anos.



Ao longo dos anos, Wolfgang Schöller tornou-se o ponto central e transformou o "Essen Motor Show", como é oficialmente conhecido há anos, num mega evento.



A partir de 1988, entre 300.000 e 400.000 espectadores acorreram a Essen durante nove dias, no final de novembro/início de dezembro, para se maravilharem com as exposições daquele que se tornou o maior salão automóvel do mundo. Milhares de fãs e entusiastas do tuning deslocavam-se regularmente, sobretudo dos Países Baixos.



Ao longo de várias décadas, o Salão Automóvel de Essen registou taxas de crescimento constantes e um recorde de público após outro. Os pavilhões estavam muitas vezes assustadoramente cheios, para não dizer completamente sobrelotados. Para a Messe Essen, o Salão Automóvel transformou-se numa mina de ouro poucos anos após a sua estreia e tornou-se o maior e mais rentável evento a longo prazo.



Infelizmente, o elevado nível desportivo da exposição foi-se perdendo cada vez mais nos últimos anos, à medida que Schöller se foi retirando em parcelas e acabou por sair.



Até então, quase nada funcionava sem Schöller; ele era considerado o governante absoluto e o executor do EMS. Morreu em agosto de 2017, após uma longa doença.



Os dois outros sócios desde o início também já não fazem parte da direção - Dieter Fröhlich deixou a direção em 1970 e morreu em agosto de 2013.



Apenas o relações públicas Thomas Kommer (atualmente com 78 anos) permaneceu na empresa durante mais de meio século e só no ano passado se reformou definitivamente. Uma equipa de especialistas da Messe Essen assumiu a responsabilidade há 15 anos.



Muitos fãs de corridas e desportos motorizados que visitaram o EMS nos últimos anos ficaram muitas vezes desiludidos com o que viram, ou melhor, deixaram de ver.



Cada vez menos carros de corrida e quase nenhum nome de grandes pilotos de corrida e entrevistas em direto com pilotos de fabricantes envolvidos no desporto automóvel, como a Mercedes, a Opel, a Audi ou a Porsche. A presença de empresas orientadas para o desporto automóvel também diminuiu cada vez mais. Até mesmo as negociações de contratos entre pilotos e equipas para a nova época, que costumavam fazer parte de todos os EMS, agora são raras ou inexistentes.



Outros pontos de crítica são: demasiados stands de vendas, comerciantes devotos e muitos efeitos de espetáculo nos pavilhões de exposição.



Os visitantes mais antigos resumem-no da seguinte forma: "É como um grande bazar, muitas pessoas continuam a ir lá porque sempre lá foram. Mas como verdadeiro fã e anormal, já não se diverte muito lá.



E há mesmo quem seja da opinião que a "Techno Classica", que se realiza no mesmo local todas as Primaveras, tem agora mais para oferecer em termos puramente desportivos do que o seu irmão mais velho, o EMS.



No entanto, o EMS continuará provavelmente a ser um pólo de atração para os espectadores, especialmente para os fãs da cena tuning. Os dias dos 400.000 visitantes e mais provavelmente acabaram de vez, uma vez que o declínio da qualidade e a pandemia do coronavírus deixaram a sua marca. Pela primeira vez nos seus 55 anos de história, o EMS 2020 teve de ser totalmente cancelado devido à pandemia. O recomeço em 2021 foi bastante modesto em termos de participação, devido às rigorosas regras de higiene, mas em 2022 o número de visitantes estabilizou novamente em cerca de 200 000. Resta saber se a edição de aniversário de 2023 registará um novo aumento para o nível anterior ao coronavírus.



Em todo o caso, a Messe Essen ganhou um "Happy 55" para o seu Salão Automóvel. E a história que lhe está subjacente deve servir também para recordar os antigos pais fundadores.





Salão Automóvel de Essen: Os marcos mais importantes

1968 Início em 2 pavilhões de 7000 metros quadrados com pouco menos de 60.000 visitantes

1969 Parceria com o Salão Jochen Rindt em Viena

1970 Renomeado "Jochen Rindt Show Essen"

1971 A marca dos 100.000 visitantes é ultrapassada

1973 Diminuição do número de visitantes devido à crise energética e à proibição de conduzir

1984 Atinge-se a marca dos 200.000 visitantes

1988 Celebra-se o 20º aniversário

1988 A marca dos 300.000 visitantes é ultrapassada

1995 O EMS já é considerado inigualável a nível mundial

1996 Passa a chamar-se "Essen Motor Show" (EMS)

2001 Ultrapassa-se a marca dos 400.000 visitantes

2002 Todos os 18 pavilhões de exposição e 110.000 metros quadrados estão agora ocupados

2004 Recorde histórico de 416.500 visitantes

2005 O caos da neve no 1º fim de semana custa aos visitantes

2005 Dissolução da parceria com Nina Rindt após 35 anos

2006 É registado o 10.000.000º visitante

2007 O organizador Schöller é apenas consultor a seu pedido

2008 O EMS celebra o seu 40º aniversário

2008 Uma nova equipa de competência assume a gestão da feira

2013 O cofundador da EMS, Dieter Fröhlich, morre aos 73 anos

2014 Imprensa e fãs criticam a perda de qualidade

2019 Regista-se um total de cerca de 15 milhões de visitantes

2017 O antigo organizador Wolfgang Schöller morre aos 74 anos

2018 O EMS celebra o seu 50.º aniversário com muitas estrelas

2020 O EMS é cancelado pela primeira vez devido à pandemia de coronavírus

2021 Continuação do conceito de higiene rigorosa, diminuição do número de espectadores

2022 Thomas Kommer (77 anos) é o último do trio fundador a abandonar o navio

2023 O EMS celebra o seu 55.º aniversário