Timo Glock à propos de Haas : "Pauvre Nico Hülkenberg".

Pendant une journée encore, les moteurs de Formule 1 vont rugir sur le circuit de Yas Marina. En jetant un coup d'œil sur le programme, on remarque que les pilotes sont tous là : Haas est la seule équipe à ne pas avoir de pilote titulaire au volant. Le jeune pilote Ferrari Oliver Bearman ainsi que le réserviste de longue date de Haas, Pietro Fittipaldi, sont sur la piste.

Pour Timo Glock, il n'est pas surprenant que Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen n'aient plus envie de courir avec la voiture de 2023. Dans son analyse de la finale du championnat du monde, Timo Glock, expert de Sky-GP, déclare : "Chez Haas, c'était bien sûr un drame à la puissance dix. On a tellement investi et espéré que la voiture ferait un grand pas en avant avec la mise à jour, et puis cela ne s'est pas du tout confirmé. C'est même plutôt le contraire qui s'est produit et l'équipe a fait un pas en arrière".

A tel point que Nico Hülkenberg a demandé à l'équipe de pouvoir repartir dans la configuration précédente. Timo Glock, 42 ans, poursuit : "Cela m'inquiète évidemment pour 2024, car la base que l'on espérait et sur laquelle on aurait pu construire n'est pas là".

"La voiture est tout simplement mauvaise en course, elle sollicite beaucoup trop les pneus et c'est pourquoi le chef d'équipe Günther Steiner et son équipe doivent trouver une solution. Pauvre Nico Hülkenberg, j'espère qu'il aura une voiture plus compétitive l'année prochaine".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12