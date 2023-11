Timo Glock parla della Haas: "Povero Nico Hülkenberg".

I motori della Formula 1 rombano per un altro giorno sul Circuito di Yas Marina. Uno sguardo al programma è sorprendente: La Haas è l'unica squadra senza un pilota fisso al volante. Il pilota junior della Ferrari Oliver Bearman e la riserva di lunga data della Haas Pietro Fittipaldi saranno in pista.

Per Timo Glock non è una sorpresa che Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen non siano più interessati alla vettura da corsa del 2023. Nella sua analisi del finale del campionato del mondo, l'esperto di Sky GP Timo Glock afferma: "Per la Haas, ovviamente, è stato un dramma alla potenza di dieci. Hanno investito così tanto e sperato che la vettura facesse un grande passo avanti con l'aggiornamento, e poi non si è nemmeno concretizzato. Anzi, è successo il contrario e il team ha fatto un passo indietro".

La situazione si è aggravata a tal punto che Nico Hülkenberg ha chiesto al team di poter guidare di nuovo nella configurazione precedente. Il 42enne Timo Glock ha continuato: "Questo ovviamente mi preoccupa per il 2024, perché la base che avevamo sperato e sulla quale avremmo potuto costruire non c'è".

"La vettura è semplicemente pessima in gara, consuma troppo gli pneumatici e per questo il Team Principal Günther Steiner e la sua squadra devono inventarsi qualcosa. Povero Nico Hülkenberg, spero che l'anno prossimo abbia una macchina più competitiva".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12