Timo Glock sobre a Haas: "Pobre Nico Hülkenberg"

Os motores da Fórmula 1 vão estar a roncar mais um dia no Circuito de Yas Marina. Um olhar sobre o calendário é surpreendente: A Haas é a única equipa sem um piloto regular ao volante. O piloto júnior da Ferrari, Oliver Bearman, e o reserva de longa data da Haas, Pietro Fittipaldi, estão em pista.

Para Timo Glock, não é surpresa que Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen já não estejam interessados no carro de corrida de 2023. Na sua análise do final do campeonato do mundo, o especialista da Sky GP, Timo Glock, diz: "Na Haas, é claro, foi um drama à potência de dez. Eles investiram tanto e esperavam que o carro desse um grande passo em frente com a atualização, e depois isso nem sequer se concretizou. Na verdade, aconteceu o contrário e a equipa deu um passo atrás".

A situação foi tão longe que Nico Hülkenberg pediu à equipa para poder voltar a conduzir com a configuração anterior. Timo Glock, de 42 anos, continuou: "Isso preocupa-me obviamente para 2024, porque a base que esperávamos e sobre a qual poderíamos ter construído não existe".

"O carro é simplesmente mau na corrida, consome demasiado dos pneus e é por isso que o Diretor de Equipa Günther Steiner e a sua equipa têm de pensar em algo. Pobre Nico Hülkenberg, espero que tenha um carro mais competitivo no próximo ano."





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12