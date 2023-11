Max Verstappen: "Será muy difícil superarlo"

¿Pueden Max Verstappen y Red Bull Racing tener una temporada aún más fuerte? Ambos defendieron con éxito sus títulos del Campeonato del Mundo de 2022, y RBR ganó 21 de las 22 carreras de la temporada 2023 - sólo en Singapur perdió el equipo inglés, con Carlos Sainz ganando en un Ferrari.

Max Verstappen dice antes de su salida de Abu Dhabi: "Podemos estar realmente orgullosos de lo que Red Bull Racing ha logrado este año. Será muy, muy difícil superarlo".

El holandés de 26 años ha batido una serie de récords. He aquí un breve resumen.



Victorias por temporada: 19

El antiguo récord lo tenía el propio Max con 15 victorias en 2022.



Victorias seguidas: 10

Sebastian Vettel logró nueve victorias consecutivas en 2013.



Mayor porcentaje de victorias: 86,36

Supera así el récord establecido por Alberto Ascari en 1952, cuando el italiano logró una cifra del 75%.



Subidas al podio por temporada: 21

Verstappen también se ha superado a sí mismo aquí, logrando 18 podios en 2021.



Más puntos por temporada: 575

Max logró 454 en 2022. 620 habrían sido posibles en 2023.



Mayor número de vueltas por temporada: 1003

El antiguo récord lo tenía Sebastian Vettel con 739 vueltas en cabeza en la temporada 2011.



Tasa de vueltas lideradas: 75,7

Jim Clark lideró el 71,5% de las vueltas en 1963, superando la marca de 60 años establecida por el legendario piloto escocés de Lotus.



Mayor número de victorias desde la pole position en un año: 12

Nigel Mansell en 1992 y Sebastian Vettel en 2011 consiguieron 9 cada uno.



Victorias en sprints: 4

Max ganó 3 de los 6 sprints en 2022, ahora uno más.



Más carreras como líder del campeonato del mundo: 39

Max ha sido líder del campeonato del mundo desde España 2022. Michael Schumacher lideró durante 37 carreras, desde Indy 2000 hasta Suzuka 2002.



Diferencia con el segundo en el campeonato del mundo: 290 puntos

La distancia entre Max y su compañero de Red Bull Racing es mayor que el número de puntos que ha sumado el mexicano (280). El antiguo récord lo tenía Sebastian Vettel, que terminó el Mundial 2013 con 155 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso.



Pole y luego victoria seguidas: 16

Esa es la cantidad de veces que Max ha ganado después de marcar el mejor tiempo en los entrenamientos finales. La última vez que esto no funcionó fue en Austria en 2022, cuando ganó Charles Leclerc. Desde entonces, el piloto de Ferrari ha logrado ocho poles ¡y no ha ganado ni una sola vez!





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12