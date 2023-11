Max Verstappen : "Ce sera difficile de faire mieux".

Max Verstappen et Red Bull Racing peuvent-ils réaliser une saison encore plus forte ? Les deux ont défendu avec succès leur titre de champion du monde 2022, et RBR a remporté 21 des 22 courses de la saison 2023 - les Anglais n'ont été battus qu'à Singapour, où Carlos Sainz s'est imposé avec Ferrari.

Avant de quitter Abu Dhabi, Max Verstappen a déclaré : "Nous pouvons vraiment être fiers de ce que Red Bull Racing a accompli cette année. Faire mieux que cela va être très, très difficile".

Le Néerlandais de 26 ans a battu des records à la pelle. En voici un bref aperçu.



Nombre de victoires par saison : 19

L'ancien record était détenu par Max lui-même avec 15 succès en 2022.



Victoires en série : 10

Sebastian Vettel a remporté neuf victoires consécutives en 2013.



Taux de victoires le plus élevé : 86,36 pour cent.

Le record d'Alberto Ascari en 1952 est ainsi battu, l'Italien ayant obtenu un taux de 75%.



Nombre de podiums par saison : 21

Là aussi, Verstappen s'est surpassé : en 2021, il est monté sur 18 podiums.



Plus grand nombre de points par saison : 575

En 2022, Max a obtenu 454 points, alors qu'il aurait pu en obtenir 620 en 2023.



Nombre de tours en tête par saison : 1003

L'ancien record était détenu par Sebastian Vettel avec 739 tours de piste en 2011.



Taux de tours de tête : 75,7%.

Jim Clark a mené 71,5% des tours en 1963, cette marque vieille de 60 ans du légendaire pilote écossais de Lotus a été battue.



Plus grand nombre de victoires en pole position en une année : 12

Nigel Mansell en 1992 et Sebastian Vettel en 2011 en ont obtenu 9 chacun.



Victoires en sprint : 4

En 2022, Max a remporté 3 sprints sur 6, désormais un de plus.



Nombre de courses en tant que leader du championnat du monde : 39

Max est leader du championnat du monde depuis l'Espagne 2022. Michael Schumacher a été en tête du championnat du monde pendant 37 courses, d'Indy 2000 à Suzuka 2002.



Ecart avec le deuxième du championnat du monde : 290 points

L'écart entre Max et son compagnon d'écurie Red Bull Racing est plus important que le nombre de points que le Mexicain a pu conquérir (280). L'ancien record était détenu par Sebastian Vettel, qui avait terminé le championnat du monde 2013 avec une avance de 155 points sur Fernando Alonso.



Pole puis victoire en série : 16

C'est le nombre de fois où Max a gagné après avoir réalisé le meilleur temps lors des essais finaux. La dernière fois que cela n'a pas fonctionné, c'était en Autriche en 2022, lorsque Charles Leclerc s'était imposé. Depuis, le pilote Ferrari a décroché huit pôles sans jamais gagner !





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12