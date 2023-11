Max Verstappen: "Sarà molto difficile superarlo".

Max Verstappen e la Red Bull Racing possono avere una stagione ancora più forte? Entrambi hanno difeso con successo i loro titoli mondiali 2022 e la RBR ha vinto 21 delle 22 gare della stagione 2023 - solo a Singapore la squadra inglese ha perso, con la vittoria di Carlos Sainz su Ferrari.

Max Verstappen ha dichiarato prima della sua partenza da Abu Dhabi: "Possiamo essere davvero orgogliosi di ciò che la Red Bull Racing ha ottenuto quest'anno. Sarà molto, molto difficile superarlo".

Il 26enne olandese ha battuto una serie di record. Ecco una breve panoramica.



Vittorie per stagione: 19

Il vecchio record era detenuto dallo stesso Max con 15 vittorie nel 2022.



Vittorie di fila: 10

Sebastian Vettel ha ottenuto nove vittorie consecutive nel 2013.



Percentuale di vittorie più alta: 86,36%.

Questo dato supera il record stabilito da Alberto Ascari nel 1952, quando l'italiano raggiunse una percentuale del 75 percento.



Piazzamenti sul podio a stagione: 21

Verstappen ha superato se stesso anche in questo caso, ottenendo 18 podi nel 2021.



Maggior numero di punti a stagione: 575

Max ne ha ottenuti 454 nel 2022. 620 sarebbero stati possibili nel 2023.



Giri in testa per stagione: 1003

Il vecchio record era detenuto da Sebastian Vettel con 739 giri in testa nella stagione 2011.



Percentuale di giri in testa: 75,7%.

Jim Clark ha guidato il 71,5% di tutti i giri nel 1963, superando il record di 60 anni fa stabilito dal leggendario pilota scozzese della Lotus.



Maggior numero di vittorie dalla pole position in un anno: 12

Nigel Mansell nel 1992 e Sebastian Vettel nel 2011 ne hanno ottenute 9 ciascuno.



Vittorie in volata: 4

Max ha vinto 3 dei 6 sprint nel 2022, ora uno in più.



Maggior numero di gare come leader del campionato mondiale: 39

Max è leader del mondiale da Spagna 2022. Michael Schumacher è stato leader per 37 gare, da Indy 2000 a Suzuka 2002.



Divario dal secondo nel campionato del mondo: 290 punti

Il distacco tra Max e il suo compagno di squadra della Red Bull Racing è superiore al numero di punti conquistati dal messicano (280). Il vecchio record era detenuto da Sebastian Vettel, che ha concluso il campionato del mondo 2013 con un vantaggio di 155 punti su Fernando Alonso.



Pole e poi vittoria di fila: 16

È il numero di volte in cui Max ha vinto dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove finali. L'ultima volta che non ha funzionato è stato in Austria nel 2022, quando ha vinto Charles Leclerc. Da allora, il pilota della Ferrari ha conquistato otto pole e non ha vinto una volta!





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12