Max Verstappen: "Vai ser muito difícil superar isso"

Será que Max Verstappen e a Red Bull Racing podem ter uma temporada ainda mais forte? Ambos defenderam com sucesso os seus títulos do Campeonato do Mundo de 2022 e a RBR venceu 21 das 22 corridas da época de 2023 - só em Singapura é que a equipa inglesa perdeu, com Carlos Sainz a vencer num Ferrari.

Max Verstappen diz antes da sua partida de Abu Dhabi: "Podemos estar muito orgulhosos do que a Red Bull Racing conseguiu este ano. Vai ser muito, muito difícil superar isso".

O holandês de 26 anos bateu uma série de recordes. Aqui está um breve resumo.



Vitórias por época: 19

O antigo recorde era detido pelo próprio Max com 15 vitórias em 2022.



Vitórias consecutivas: 10

Sebastian Vettel alcançou nove vitórias consecutivas em 2013.



Percentagem de vitórias mais elevada: 86,36 por cento

Este resultado bate o recorde estabelecido por Alberto Ascari em 1952, quando o italiano alcançou um valor de 75 por cento.



Pódio por temporada: 21

Verstappen também se superou aqui, alcançando 18 pódios em 2021.



Mais pontos por temporada: 575

Max marcou 454 em 2022. 620 teria sido possível em 2023.



Voltas mais rápidas por época: 1003

O antigo recorde pertencia a Sebastian Vettel com 739 voltas de liderança na época de 2011.



Taxa de voltas lideradas: 75,7%

Jim Clark liderou 71,5% de todas as voltas em 1963, quebrando a marca de 60 anos estabelecida pelo lendário piloto escocês da Lotus.



Mais vitórias a partir da pole position num ano: 12

Nigel Mansell em 1992 e Sebastian Vettel em 2011 tiveram 9 cada um.



Vitórias em sprints: 4

Max venceu 3 dos 6 sprints em 2022, agora mais um.



Mais corridas como líder do campeonato do mundo: 39

Max é líder do campeonato do mundo desde Espanha 2022. Michael Schumacher liderou durante 37 corridas, desde Indy 2000 até Suzuka 2002.



Distância para o segundo classificado no campeonato do mundo: 290 pontos

A diferença entre Max e o seu companheiro de equipa da Red Bull Racing é maior do que o número de pontos que o mexicano marcou (280). O antigo recorde pertencia a Sebastian Vettel, que terminou o Campeonato do Mundo de 2013 com uma vantagem de 155 pontos sobre Fernando Alonso.



Pole e depois vitória consecutivas: 16

É o número de vezes que Max já venceu depois de ter feito o melhor tempo no último treino. A última vez que isso não funcionou foi na Áustria, em 2022, quando Charles Leclerc venceu. Desde então, o piloto da Ferrari fez oito poles e não venceu nenhuma vez!





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12