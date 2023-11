Max Verstappen a été récompensé : Licence F1 pour 1,2 million d'euros !



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

La bonne saison de Red Bull Racing et de Max Verstappen coûte cher à l'écurie et au pilote. RBR verse 7,5 millions de dollars à la FIA et Verstappen passe lui aussi à la caisse.

