Max Verstappen: Licenza F1 per 1,2 milioni di euro!

Al calar della bandiera a scacchi ad Abu Dhabi, è emerso chiaramente quanto denaro dovranno sborsare le scuderie per la tassa di iscrizione al 2024, e la classifica del Campionato del Mondo rivela anche quanto dovranno pagare i piloti per la loro super licenza.

La superlicenza di Formula 1 è la più costosa per il campione del mondo: oltre a una tassa base di 10.400 euro, c'è un supplemento di 2100 euro per ogni punto del campionato del mondo.

Per il campione Max Verstappen, ciò significa che dovrà pagare ben 1,217 milioni di euro per la sua licenza per il 2024, circa 200.000 euro in più rispetto all'anno scorso. Si tratta di una cifra quasi 100 volte superiore a quella pagata dall'americano Logan Sargeant per la stessa licenza.



Ecco i 20 piloti e quanto pagano per la loro superlicenza 2024.





Costo del Campionato del mondo piloti e della superlicenza

01 Max Verstappen (NL): 575 punti = 1.217.900 euro

02 Sergio Pérez (MEX): 285 = 608.900

03. Lewis Hamilton (GB): 234 = 501.800

04. Fernando Alonso (E): 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC): 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB): 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E): 200 = 430.400

08. George Russell (GB): 175 = 377.900

09. Oscar Piastri (AUS): 97 = 214.100

10° Lance Stroll (CDN): 74 = 165.800

11° Pierre Gasly (F): 62 = 140.600

12° Esteban Ocon (F): 58 = 132.200

13° Alex Albon (T): 27 = 67.100

14° Yuki Tsunoda (J): 17 = 46.100

15. Valtteri Bottas (FIN): 10 = 31.400

16. Nico Hülkenberg 9.300 (D): 9 = 2

17. Daniel Ricciardo (AUS): 6 = 23.000

18. Guanyu Zhou (RCH): 6 = 23.000

19° Kevin Magnussen (DK): 3 = 16.700

20° Liam Lawson (NZ): 2 = 14.600

21° Logan Sargeant (USA): 1 = 12.500