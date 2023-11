Max Verstappen: Licença de F1 por 1,2 milhões de euros!

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Ao cair da bandeira axadrezada em Abu Dhabi, ficou claro quanto dinheiro as equipas de corrida terão de desembolsar para a taxa de inscrição de 2024, e a classificação do Campeonato do Mundo também revela quanto os pilotos terão de pagar pela sua superlicença.

A superlicença de Fórmula 1 é a mais cara para o campeão do mundo: para além de uma taxa de base de 10 400 euros, há um suplemento de 2100 euros por cada ponto no campeonato do mundo.

Para o campeão Max Verstappen, isto significa que tem de pagar uns impressionantes 1,217 milhões de euros pela sua licença para 2024, cerca de 200.000 euros mais do que no ano passado. É quase 100 vezes mais do que o americano Logan Sargeant paga pela mesma licença.



Campeonato do Mundo de Pilotos e taxa da superlicença

01 Max Verstappen (NL): 575 pontos = 1.217.900 euros

02 Sergio Pérez (MEX): 285 = 608 900 euros

03 Lewis Hamilton (GB): 234 = 501.800 euros

04 Fernando Alonso (E): 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC): 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB): 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E): 200 = 430.400

08. George Russell (GB): 175 = 377.900

09º Oscar Piastri (AUS): 97 = 214.100

10º Lance Stroll (CDN): 74 = 165.800

11º Pierre Gasly (F): 62 = 140.600

12º Esteban Ocon (F): 58 = 132.200

13º Alex Albon (T): 27 = 67.100

14º Yuki Tsunoda (J): 17 = 46.100

15º Valtteri Bottas (FIN): 10 = 31.400

16º Nico Hülkenberg 9.300 (D): 9 = 2

17º Daniel Ricciardo (AUS): 6 = 23.000

18º Guanyu Zhou (RCH): 6 = 23.000

19º Kevin Magnussen (DK): 3 = 16.700

20º Liam Lawson (NZ): 2 = 14.600

21º Logan Sargeant (EUA): 1 = 12.500