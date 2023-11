Abu Dhabi : Ocon devant, crash de Russell (Mercedes)

A 18 heures, alors que la nuit était déjà tombée sur Abu Dhabi, les moteurs se sont tus : le dernier jour d'essais de la catégorie reine 2023 est terminé, et désormais, on n'entendra plus le vacarme de la Formule 1 que lors des manifestations de démonstration, comme à Djidda, où se tiendra dans quelques jours le festival Ferrari.

Les neuf dernières heures d'essais, qui se sont déroulées sans pause, n'ont donné lieu qu'à peu d'agitation : une fuite d'eau sous l'hôtel W le matin (moins d'une demi-heure de pause), une Mercedes froissée, quelques tête-à-queue, comme ceux de Jake Dennis, spécialiste du simulateur Red Bull Racing et champion de Formule E, ou de Zak O'Sullivan, jeune pilote de Williams, qui se sont déroulés sans gravité.

L'accident de Russell a été moins anodin. Mercedes a simplement confirmé la "sortie de route suite à un défaut de la voiture", mais n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Le pilote n'était pas disponible pour des entretiens avec les journalistes. La suspension avant droite de sa voiture de course a été endommagée, de même que le nez de la voiture et l'aileron avant - c'est la fin de la journée.

Le pilote Alpine Esteban Ocon a réalisé le meilleur temps lors des essais d'après-saison, une valeur pour les statisticiens, car les comparaisons transversales sont problématiques en raison des six mélanges de pneus Pirelli, des charges d'essence inconnues et des programmes différents des dix équipes.



La répartition du travail a été la suivante : les pilotes titulaires se sont chargés d'approfondir leurs connaissances sur les pneus Pirelli, tandis que les pilotes d'essai, de réserve et les jeunes pilotes devaient avoir l'occasion de parcourir davantage de kilomètres. Et cela a très bien fonctionné : Pietro Fittipaldi a parcouru près de 700 kilomètres, soit plus du double de la distance d'un GP !



Esteban Ocon : "Nous n'avons pas répondu aux attentes lors du week-end du GP. Ce test est d'autant plus important pour moi, car j'espère en tirer des enseignements pour la saison prochaine".



Le chronomètre désigne le Mexicain Patricio "Pato" O'Ward, 24 ans, comme le meilleur jeune pilote - deuxième meilleur temps avec McLaren.



L'élève argentin de Williams, Franco Colapinto, a tout fait correctement lors de ses débuts en Formule 1 : 65 tours (donc plus qu'une distance de GP), voiture encore entière, aucune erreur. Le pilote de Formule 3 de 20 ans a réalisé une performance solide.



Le deuxième débutant en F1, le pilote de Formule 2 Ayumu Iwasa dans la voiture d'AlphaTauri, s'est bien mis en scène, 10e place, mais sa voiture l'a abandonné une demi-heure avant la fin - bref incendie à l'entrée de la voie des stands, vite éteint par les commissaires de piste attentifs. Troisième drapeau rouge (après la fuite d'eau et l'accident de Russell).



Ayumu Iwasa affinera son métier de pilote en 2024 dans la série monoplace japonaise de haut niveau Super Formula.



25 pilotes étaient en action lors de la dernière journée sur le circuit de Yas Marina, la suite aura lieu lors de la première journée d'essais hivernaux de Formule 1 2024 sur le circuit international de Bahreïn, le 21 février - dans 85 jours.





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)