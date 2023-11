Abu Dhabi: Ocon davanti, incidente Russell (Mercedes)

Alle 18.00 ad Abu Dhabi è già scesa la notte e i motori si sono ammutoliti: l'ultima giornata di test per la classe regina 2023 è terminata e d'ora in poi i ruggiti della Formula 1 si sentiranno solo in occasione di eventi dimostrativi come a Gedda, dove tra pochi giorni si svolgerà il Ferrari Festival.

Nelle ultime nove ore di prove, che si sono svolte senza interruzioni, si sono verificati solo pochi inconvenienti: una perdita d'acqua sotto il W Hotel al mattino (poco meno di mezz'ora di pausa), una Mercedes accartocciata, alcuni testacoda, come quelli dello specialista del simulatore della Red Bull Racing e campione di Formula E Jake Dennis o del pilota junior della Williams Zak O'Sullivan, che sono stati innocui.

L'incidente di Russell è stato meno innocuo. La Mercedes ha confermato solo "l'uscita di pista in seguito a un difetto della vettura", ma non di cosa si trattasse. Il pilota non è stato disponibile a parlare con i giornalisti. La sospensione anteriore destra della sua auto da corsa è stata danneggiata, così come il muso della vettura e l'ala anteriore.

Il pilota alpino Esteban Ocon ha ottenuto il miglior tempo nel test post-stagionale, un valore per gli statistici, poiché i confronti incrociati sono problematici in considerazione delle sei mescole di pneumatici Pirelli, dei carichi di carburante sconosciuti e dei diversi programmi delle dieci squadre.



La divisione di base del lavoro: i piloti regolari erano incaricati di acquisire una conoscenza approfondita dei pneumatici Pirelli, mentre ai piloti collaudatori, di riserva e junior veniva data la possibilità di percorrere più chilometri. E questo ha funzionato molto bene: Pietro Fittipaldi, ad esempio, ha percorso circa 700 chilometri, più del doppio della distanza del GP!



Esteban Ocon: "Nel fine settimana del GP abbiamo deluso le aspettative. Questo rende questo test ancora più importante per me, perché spero di trarre spunti per la prossima stagione".



Il cronometro riconosce il 24enne messicano Patricio "Pato" O'Ward come miglior giovane pilota - secondo più veloce con la McLaren.



Il giovane argentino della Williams Franco Colapinto ha fatto tutto bene al suo debutto in Formula 1: 65 giri completati (più della distanza di un GP), macchina ancora integra, nessun errore. Il ventenne pilota di Formula 3 ha offerto una solida prestazione.



Il secondo debuttante in F1, il pilota di Formula 2 Ayumu Iwasa con la vettura AlphaTauri, ha offerto una buona prestazione, classificandosi al 10° posto, anche se la sua vettura lo ha deluso a mezz'ora dalla fine: un breve incendio all'ingresso della corsia dei box, rapidamente spento dagli attenti commissari di pista. Terza bandiera rossa (dopo la perdita d'acqua e l'incidente di Russell).



Ayumu Iwasa affinerà le sue capacità di pilota nella massima serie giapponese di monoposto Super Formula nel 2024.



Sono stati 25 i piloti in azione nella giornata conclusiva sul Circuito di Yas Marina, che proseguiranno nella prima giornata dei test invernali di Formula 1 del 2024 sul Circuito Internazionale del Bahrain il 21 febbraio, tra 85 giorni.





Test di Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)