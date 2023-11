Abu Dhabi: Ocon na frente, acidente de Russell (Mercedes)

Às 18h00, a noite já tinha caído em Abu Dhabi e os motores calaram-se: o último dia de testes para a categoria rainha de 2023 terminou e, a partir de agora, os rugidos da Fórmula 1 só serão ouvidos em eventos de demonstração, como em Jeddah, onde o Festival Ferrari terá lugar dentro de alguns dias.

As últimas nove horas de testes, que decorreram sem interrupções, registaram apenas alguns problemas: uma fuga de água por baixo do W Hotel, de manhã (pouco menos de meia hora de intervalo), um Mercedes amachucado, algumas rotações, como as do especialista em simuladores da Red Bull Racing e campeão de Fórmula E, Jake Dennis, ou do piloto júnior da Williams, Zak O'Sullivan, que foram inofensivas.

O acidente de Russell foi menos inofensivo. A Mercedes apenas confirmou a "saída após um defeito no carro", mas não do que se tratava. O piloto não estava disponível para falar com os jornalistas. A suspensão dianteira direita do seu carro de corrida ficou danificada, bem como o nariz do carro e a asa dianteira.

O piloto alpino Esteban Ocon conseguiu o melhor tempo no teste pós-temporada, um valor para os estatísticos, uma vez que as comparações cruzadas são problemáticas, tendo em conta os seis compostos de pneus Pirelli, as cargas de combustível desconhecidas e os diferentes programas das dez equipas.



A divisão básica do trabalho: os pilotos regulares foram responsáveis por adquirir um conhecimento profundo dos pneus Pirelli, enquanto os pilotos de teste, de reserva e juniores tiveram a oportunidade de percorrer mais quilómetros. E isso funcionou muito bem: Pietro Fittipaldi, por exemplo, percorreu cerca de 700 quilómetros, mais do dobro da distância do GP!



Esteban Ocon: "Ficámos aquém das expectativas no fim de semana do GP. Isso faz com que este teste seja ainda mais importante para mim, porque espero ganhar conhecimentos para a próxima época."



O cronómetro reconhece o mexicano Patricio "Pato" O'Ward, de 24 anos, como o melhor jovem piloto - segundo mais rápido com a McLaren.



O jovem argentino da Williams, Franco Colapinto, fez tudo bem na sua estreia na Fórmula 1: 65 voltas completadas (mais do que a distância de um GP), carro ainda inteiro, sem erros. O piloto de Fórmula 3, de 20 anos, teve um desempenho sólido.



O segundo estreante na F1, o piloto de Fórmula 2 Ayumu Iwasa no carro AlphaTauri, teve um bom desempenho, terminando em 10º, embora o seu carro o tenha deixado ficar mal a meia hora do fim - um breve incêndio à entrada das boxes, rapidamente extinto pelos atentos fiscais de pista. Terceira bandeira vermelha (após a fuga de água e o acidente de Russell).



Ayumu Iwasa vai aperfeiçoar as suas capacidades de corrida na série japonesa de monolugares de topo Super Formula em 2024.



25 pilotos estiveram em ação no último dia no Circuito de Yas Marina, a continuação seguirá no primeiro dia de testes de inverno da Fórmula 1 em 2024 no Circuito Internacional do Bahrain a 21 de fevereiro - daqui a 85 dias.





Teste de Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 voltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (EUA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)