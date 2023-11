Toto Wolff (Mercedes): "Cambieremo tutto".

Per la stagione della Mercedes, George Russell è uscito di pista e Frederik Vesti è apparso dal nulla al terzo posto: un continuo saliscendi. La valutazione di Toto Wolff.

La Mercedes è rimasta un mistero fino alla fine: 3° posto nei test post-stagione ad Abu Dhabi con il giovane danese Frederik Vesti, ma un misterioso difetto sulla vettura di George Russell, un incidente e la fine prematura dei test.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, la sera dopo il GP di Abu Dhabi: "Stiamo cambiando il concetto per il 2024. Ci stiamo allontanando da tutto ciò che era in pista nel 2023: telaio, distribuzione dei pesi, flusso d'aria, tutto è diverso. Abbiamo solo una possibilità di ricominciare da capo, ed è esattamente quello che stiamo facendo".

"Naturalmente c'è anche il rischio di non riuscire a fare bene. Tutto è possibile per la prossima stagione: fare un grande passo avanti nel recupero o non ottenere ciò che ci aspettiamo da questo approccio diverso".

"Sto cercando di tenere sotto controllo le mie aspettative. Abbiamo concluso la stagione con una nota agrodolce, siamo riusciti a difendere il secondo posto dalla Ferrari alla fine, ma abbiamo iniziato la stagione con l'ambizione di rendere la vita difficile alla Red Bull Racing. Se vogliamo raggiungerli, sarà come scalare il Monte Everest".





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)