Toto Wolff (Mercedes): "Vamos mudar tudo"

O Mercedes permaneceu um mistério até ao fim: 3º lugar no teste de pós-temporada em Abu Dhabi com o jovem dinamarquês Frederik Vesti, mas um misterioso defeito no carro de George Russell, um acidente e um fim prematuro dos testes.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, na noite após o GP de Abu Dhabi: "Estamos a mudar o conceito para 2024. Estamos a afastar-nos de tudo o que estava na pista em 2023 - chassis, distribuição de peso, fluxo de ar, tudo é diferente. Só temos uma oportunidade de começar de novo e é exatamente isso que estamos a fazer".

"Claro que também existe o risco de não acertarmos. Tudo é possível para a próxima época - dar um grande passo para recuperar o atraso ou não obter o que esperamos com esta abordagem diferente."

"Estou a tentar manter as minhas expectativas sob controlo. Terminámos a época com uma nota agridoce, fomos capazes de defender o segundo lugar contra a Ferrari no final, mas começámos a época com a ambição de dificultar a vida à Red Bull Racing. Se quisermos apanhá-los, será como escalar o Monte Evereste".





Teste de Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 voltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (EUA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)