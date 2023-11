Ayumu Iwasa (AlphaTauri): "He aprendido mucho"

Ayumu Iwasa estaba literalmente radiante cuando se reunió con los periodistas: el piloto de Fórmula 2, cuarto en la general de 2023 con tres victorias, pudo conducir por primera vez un bólido de Fórmula 1 en la prueba de Abu Dhabi.

El piloto japonés, de 22 años, se quedó boquiabierto: "¡Ha sido sencillamente increíble! Muchísimas gracias a todos los de Red Bull, AlphaTauri y Honda que lo han hecho posible".

"Organizamos el día para que pudiera ganar confianza paso a paso en las primeras horas. Nos lo tomamos con calma deliberadamente".

"Después, cogí ritmo, también gracias a los neumáticos frescos. Al final, me hubiera gustado hacer otra vuelta rápida con el depósito casi vacío, pero hubo un pequeño problema con el coche".

Para ser precisos, se produjo un breve incendio cuando Iwasa se dirigía a boxes, que fue rápidamente extinguido por los atentos comisarios de pista. Pero ese fue el final del día.



Iwasa: "Hoy he aprendido mucho. Puedo sacar provecho de esto durante bastante tiempo".



Jonathan Eddolls, el ingeniero jefe de AlphaTauri, hizo un buen balance del debutante japonés: "Ayumu se acostumbró muy rápido al coche. Tras unas cuantas pruebas aerodinámicas al principio, pronto empezamos a afinar la puesta a punto y a trabajar con los neumáticos."



"Iwasa hizo un trabajo muy sólido y no cometió ningún error. Sus declaraciones fueron precisas y se correspondían con las impresiones que los pilotos titulares tenían del coche. Al final, le pusieron neumáticos blandos, pero no pudo aprovecharlos al máximo debido a un defecto".





Prueba de Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 vueltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08º Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)