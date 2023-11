Ayumu Iwasa (AlphaTauri) : "J'ai tellement appris".

Ayumu Iwasa s'est littéralement enflammé lorsqu'il s'est présenté devant les journalistes : le pilote de Formule 2, quatrième au classement général en 2023 avec trois victoires, a pu conduire pour la première fois une voiture de course de Formule 1 lors du test d'Abu Dhabi.

Le Japonais de 22 ans n'en revient pas : "C'était tout simplement génial ! Un énorme merci à tous ceux de Red Bull, AlphaTauri et Honda qui ont rendu cela possible".

"Nous avons organisé la journée de manière à ce que je puisse prendre confiance pas à pas au cours des premières heures. Nous avons volontairement démarré en douceur".

"J'ai ensuite pris de la vitesse, notamment grâce à des pneus frais. A la fin, j'aurais aimé faire un tour rapide avec le réservoir presque vide, mais il y a eu un petit problème avec la voiture".

Pour être précis, un bref incendie s'est déclaré alors qu'Iwasa se dirigeait vers le stand, rapidement éteint par les commissaires de piste attentifs. Mais cela a mis fin prématurément à la journée.



Iwasa : "J'ai tellement appris aujourd'hui. Je vais pouvoir en profiter encore un bon moment".



Jonathan Eddolls, l'ingénieur en chef d'AlphaTauri, donne une bonne note au débutant japonais : "Ayumu s'est très vite habitué à la voiture. Après quelques essais aéro au début, nous avons rapidement commencé à peaufiner les réglages et à travailler avec les pneus".



"Iwasa a fait un travail très solide et n'a commis aucune erreur. Ses déclarations étaient précises et correspondaient aux impressions que les pilotes titulaires ont de la voiture. A la fin, il avait des pneus tendres pour lui, mais il n'a pas pu en profiter pleinement à cause d'un défaut".





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)