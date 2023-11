Ayumu Iwasa (AlphaTauri): "Ho imparato molto".

Ayumu Iwasa era letteralmente raggiante quando ha raggiunto i giornalisti: il pilota di Formula 2, quarto in classifica generale nel 2023 con tre vittorie, ha potuto guidare per la prima volta un'auto da corsa di Formula 1 durante i test di Abu Dhabi.

Il 22enne pilota giapponese è rimasto a bocca aperta: "È stato semplicemente fantastico! Un enorme ringraziamento a tutti coloro che in Red Bull, AlphaTauri e Honda hanno reso possibile tutto questo".

"Abbiamo organizzato la giornata in modo che potessi acquisire fiducia passo dopo passo nelle prime ore. Abbiamo volutamente preso le cose con calma".

"Poi ho aumentato il ritmo, anche grazie alle gomme fresche. Alla fine, avrei voluto fare un altro giro veloce con il serbatoio quasi vuoto, ma c'è stato un piccolo problema con la macchina".

Per essere precisi, c'è stato un breve incendio mentre Iwasa si dirigeva verso i box, che è stato rapidamente spento dagli attenti commissari di pista. Ma la giornata è finita lì.



Iwasa: "Oggi ho imparato molto. Potrò farne tesoro per un bel po' di tempo".



Jonathan Eddolls, ingegnere capo di AlphaTauri, ha fatto un buon resoconto del debuttante giapponese: "Ayumu si è abituato alla vettura molto rapidamente. Dopo alcune prove aerodinamiche all'inizio, abbiamo subito iniziato a mettere a punto l'assetto e a lavorare con i pneumatici".



"Iwasa ha fatto un lavoro molto solido e non ha commesso errori. Le sue dichiarazioni erano precise e corrispondevano alle impressioni che i piloti abituali avevano della vettura. Alla fine gli sono state date le gomme morbide, ma non ha potuto sfruttarle appieno a causa di un difetto".





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)