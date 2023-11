Ayumu Iwasa (AlphaTauri): "Aprendi imenso"

Estreia bem sucedida do piloto japonês Ayumu Iwasa no carro de corrida AlphaTauri Grand Prix. O protegido da Honda apresenta um desempenho notavelmente maduro no teste de pós-temporada em Abu Dhabi.

Ayumu Iwasa estava literalmente radiante quando se juntou aos jornalistas: o piloto de Fórmula 2, quarto na geral em 2023 com três vitórias, foi autorizado a conduzir um carro de corrida de Fórmula 1 pela primeira vez no teste de Abu Dhabi.

O piloto japonês de 22 anos estava maravilhado: "Foi simplesmente fantástico! Um enorme obrigado a toda a gente da Red Bull, AlphaTauri e Honda que tornaram isto possível".

"Organizámos o dia para que eu pudesse ganhar confiança passo a passo nas primeiras horas. Fomos deliberadamente com calma."

"Depois disso, aumentei o ritmo, também graças aos pneus novos. No final, gostaria de ter feito outra volta rápida com o depósito quase vazio, mas houve um pequeno problema com o carro."

Para ser exato, houve um breve incêndio quando Iwasa se dirigia para as boxes, que foi rapidamente extinto pelos atentos fiscais de pista. Mas isso foi o fim do dia.



Iwasa: "Aprendi imenso hoje. Vou poder aproveitar isto durante muito tempo".



Jonathan Eddolls, o engenheiro-chefe da AlphaTauri, fez um bom relatório ao estreante japonês: "Ayumu habituou-se ao carro muito rapidamente. Depois de alguns testes aerodinâmicos no início, começámos logo a afinar a configuração e a trabalhar com os pneus."



"Iwasa fez um trabalho muito sólido e não cometeu erros. As suas declarações foram precisas e corresponderam às impressões que os pilotos habituais tiveram do carro. No final, foram-lhe dados pneus macios, mas não conseguiu tirar o máximo partido deles devido a um defeito."





Teste de Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 voltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (EUA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)