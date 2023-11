Fred Vasseur (Ferrari): Regaló demasiados puntos

Ferrari falló dos veces en su objetivo de la temporada. Los italianos querían luchar por el título mundial de 2023 con Red Bull Racing, pero no lo consiguieron. Después, Ferrari quería arrebatarle el segundo puesto del Mundial a Mercedes. Tampoco funcionó.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, volvió a analizar en detalle las 22 carreras y llegó a la siguiente conclusión: "Hemos cedido más puntos que nuestros rivales directos. Así que también tenemos más potencial que nuestros rivales".

El francés profundiza: "De alguna manera, empezamos la temporada con mal pie con el abandono de Charles y la penalización en la segunda carrera. Para Leclerc, eso significó 25 puntos perdidos. Y no son sólo los puntos lo que perdemos. Una situación así también significa que nuestros rivales ganan puntos".

"En cualquier caso, a lo largo de la temporada siempre he extrapolado brevemente dónde estaríamos sin los puntos que hemos perdido. Tenemos que aprovechar mejor las oportunidades, tenemos que ser más eficaces. No me gusta discutir con peros. Al fin y al cabo, normalmente son nuestros propios errores los que nos han costado puntos. Tenemos que mejorar y sé que tenemos todas las bases para hacerlo".





Test de Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 vueltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08º Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)