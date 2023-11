Fred Vasseur (Ferrari) : "Trop de points perdus

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a regardé une nouvelle fois en détail la saison de GP 2023 et reconnaît un grand potentiel de développement : "Nous avons laissé échapper plus de points que notre adversaire direct".

Ferrari a raté deux fois l'objectif de la saison. Les Italiens voulaient se battre avec Red Bull Racing pour le titre mondial en 2023 - cela n'a pas fonctionné. Ferrari voulait ensuite prendre la deuxième place finale du championnat du monde à Mercedes. Cela n'a pas non plus marché.

Le chef d'équipe de Ferrari, Fred Vasseur, a réexaminé en détail les 22 courses et en conclut : "Nous avons perdu plus de points que notre adversaire direct. Nous avons donc aussi plus de potentiel que nos adversaires".

Le Français approfondit : "D'une certaine manière, nous avons déjà commencé la saison du mauvais pied, avec l'abandon de Charles et la pénalité lors de la deuxième course. Pour Leclerc, cela signifiait 25 points en moins. Et ce ne sont pas seulement les points que nous perdons. Une telle situation signifie en effet aussi que les adversaires gagnent des points".

"En tout cas, au cours de la saison, j'ai toujours fait de brèves projections pour savoir où nous serions sans les points perdus. Nous devons mieux exploiter les occasions, nous devons être plus efficaces. Je n'aime pas argumenter avec des "si" et des "mais". Car en fin de compte, ce sont généralement nos propres erreurs qui nous ont coûté des points. Nous devons nous améliorer, et je sais que nous avons toutes les bases pour le faire".





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)