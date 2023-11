Fred Vasseur (Ferrari): ha regalato troppi punti

La Ferrari ha mancato due volte l'obiettivo stagionale. Gli italiani volevano lottare per il titolo mondiale 2023 con la Red Bull Racing, ma non è andata bene. La Ferrari voleva poi strappare il secondo posto nel Campionato del Mondo alla Mercedes. Neanche questo ha funzionato.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha analizzato nel dettaglio le 22 gare disputate ed è giunto alla seguente conclusione: "Abbiamo ceduto più punti dei nostri diretti rivali. Quindi abbiamo anche più potenziale dei nostri avversari".

Il francese spiega: "In qualche modo abbiamo iniziato la stagione con il piede sbagliato, con il ritiro di Charles e la penalizzazione nella seconda gara. Per Leclerc, questo ha significato 25 punti persi. E non sono solo i punti a essere persi. Una situazione come questa significa anche che i nostri avversari guadagnano punti".

"In ogni caso, nel corso della stagione ho sempre estrapolato brevemente dove saremmo senza i punti persi. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni, dobbiamo diventare più efficienti. Non mi piace discutere con i se e con i ma. Dopo tutto, di solito sono i nostri stessi errori a costarci dei punti. Dobbiamo migliorare e so che abbiamo tutte le basi per farlo".





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)