Fred Vasseur (Ferrari): Perdeu demasiados pontos

A Ferrari falhou duas vezes o seu objetivo para a época. Os italianos queriam lutar pelo título do Campeonato do Mundo de 2023 com a Red Bull Racing, o que não se concretizou. Em seguida, a Ferrari queria conquistar o segundo lugar no Campeonato do Mundo com a Mercedes. Também não resultou.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, voltou a analisar detalhadamente as 22 corridas e chegou à seguinte conclusão: "Cedemos mais pontos do que os nossos rivais directos. Por isso, também temos mais potencial do que os nossos adversários".

O francês explica: "De certa forma, começámos a época com o pé esquerdo, com o abandono de Charles e a penalização na segunda corrida. Para o Leclerc, isso significou 25 pontos perdidos. E não são apenas os pontos que perdemos. Uma situação como esta também significa que os nossos adversários ganham pontos".

"De qualquer forma, ao longo da época, sempre fiz uma breve extrapolação de onde estaríamos sem os pontos que perdemos. Temos de aproveitar melhor as oportunidades, temos de ser mais eficazes. Não gosto de discutir com "ses", "eus" e "mas". Afinal de contas, foram normalmente os nossos próprios erros que nos custaram pontos. Temos de melhorar e sei que temos todas as bases para o fazer".





Teste de Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 voltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (EUA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)