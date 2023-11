Robert Shwartzman (Ferrari) : meilleure tentative arrêtée

La Scuderia Ferrari a bouclé 258 tours lors des essais d'après-saison d'Abu Dhabi. Robert Shwarztman a réalisé le plus grand nombre de tours, soit 123. Le Russe né en Israël a signé le huitième meilleur temps.

Lors des essais d'après-saison sur le circuit de Yas Marina d'Abu Dhabi, Ferrari a fait appel à trois pilotes : Robert Shwartzman (24 ans), pilote de réserve, a pris place toute la journée dans l'une des voitures, tandis que les pilotes titulaires Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont partagé l'autre.

Shwartzman, champion de Formule 3 en 2019 et deuxième au classement général de Formule 2 en 2021 (derrière l'actuel pilote McLaren Oscar Piastri), était pour la troisième fois au volant de la Ferrari SF-23 de 2023 (après les essais du vendredi à Zandvoort et Abu Dhabi).

"J'ai beaucoup roulé, c'est bien", résume Shwartzman. "Je suis très satisfait de la façon dont la journée s'est déroulée".

"Nous avons effectué une série de courses d'endurance pour acquérir de l'expérience en matière de dégradation des pneus. En fin de journée, nous avons retiré du carburant et je suis entré en piste pour quelques tours rapides. Malheureusement, cette dernière tentative a été gâchée lorsque le drapeau rouge a été présenté à cause d'Iwasa qui s'était arrêté".



Shwartzman reste assidu : "D'ici, nous retournons à Maranello pour des réglages sur le simulateur de course".





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)