Robert Shwartzman (Ferrari): Miglior tentativo interrotto

La Ferrari ha avuto tre piloti in azione nel test post-stagionale sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi: il pilota di riserva Robert Shwartzman (24) è stato su una vettura per tutto il giorno, mentre i piloti abituali Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno condiviso l'altra vettura.

Shwartzman, campione di Formula 3 nel 2019 e secondo classificato in Formula 2 nel 2021 (dietro all'attuale pilota McLaren Oscar Piastri), è stato al volante della Ferrari SF-23 2023 per la terza volta (dopo le sessioni di prove del venerdì a Zandvoort e Abu Dhabi).

"Ho avuto modo di guidare molto, il che è positivo", ha detto Shwartzman, riassumendo quanto accaduto. "Sono molto soddisfatto di come è andata la giornata".

"Abbiamo fatto una serie di giri di durata per acquisire esperienza in termini di degrado degli pneumatici. Alla fine della giornata, abbiamo prelevato un po' di carburante e sono sceso in pista per fare qualche giro veloce. Purtroppo, l'ultimo tentativo è stato vanificato dall'esposizione della bandiera rossa per l'arresto di Iwasa".



Shwartzman rimane diligente: "Da qui si torna a Maranello per le regolazioni al simulatore di gara".





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)