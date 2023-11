Esteban Ocon après le meilleur temps des essais : "La P1, c'est toujours bien".

Esteban Ocon, vainqueur du GP, a abordé les essais d'Abu Dhabi avec un objectif clair : "J'ai l'occasion de rouler toute la journée. Je veux en apprendre le plus possible sur le comportement des pneus. C'est particulièrement instructif par rapport au week-end du GP".

Au final, le Français de 27 ans a même réalisé le meilleur temps. Le huitième du championnat du monde 2017 et 2022 déclare : "Je suis conscient que ce n'est pas important lors d'une journée d'essais, mais voir P1 est toujours agréable".

"J'ai bien roulé sur deux distances de GP et nous avons pu passer en revue toute la liste que nous nous étions fixée. Nous voulions explorer tous les mélanges de pneus, ceci avec différentes charges d'essence et avec des changements de réglages".

"Ce furent mes derniers tours de piste avec ce modèle A523, qui nous a offert quelques bons moments, mais aussi quelques moments difficiles".



Ocon a récemment terminé quatrième à Las Vegas et a obtenu une grandiose troisième place à Monaco au printemps. Mais d'un autre côté, il a dû mettre sa voiture de course de côté à huit reprises - bien trop souvent pour pouvoir se maintenir en milieu de peloton, Esteban a terminé douzième au championnat du monde.



Ocon poursuit : "Nous avons acquis une bonne compréhension de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné avec cette voiture de course. Nous voulons construire sur cette base pour 2024".





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)