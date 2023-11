Esteban Ocon dopo il miglior tempo nei test: "La P1 è sempre bella".

Niente punti per il campionato, ma fa bene all'anima: dopo un anno difficile, Esteban Ocon ha ottenuto il miglior tempo per la Alpine nel test post-stagionale di Abu Dhabi. "È sempre bello vedere la P1".

Il vincitore del GP Esteban Ocon ha affrontato i test di Abu Dhabi con un obiettivo chiaro: "Ho la possibilità di guidare tutto il giorno. Voglio imparare il più possibile sul comportamento degli pneumatici. Questo è particolarmente istruttivo rispetto al weekend del GP".

Alla fine, il 27enne francese ha persino ottenuto il miglior tempo. L'ottavo classificato nei Campionati del Mondo 2017 e 2022 afferma: "Mi rendo conto che non è importante in una giornata di test, ma è sempre bello vedere la P1".

"Ho fatto due buone distanze da GP e siamo riusciti a lavorare su tutta la lista che avevamo pianificato. Volevamo esplorare tutte le mescole degli pneumatici, con diversi carichi di carburante e con modifiche all'assetto".

"Sono stati i miei ultimi giri con questo modello A523, che ci ha regalato alcuni momenti piacevoli, ma anche alcuni momenti difficili".



Ocon ha recentemente ottenuto un quarto posto a Las Vegas e un magnifico terzo posto a Monaco in primavera. D'altro canto, però, ha dovuto mettere da parte la sua auto da corsa per ben otto volte, troppo spesso per poter reggere il confronto a centrocampo, con Esteban che ha concluso il campionato al dodicesimo posto.



Ocon ha continuato: "Abbiamo sviluppato una buona comprensione di ciò che ha funzionato con questa macchina da corsa e di ciò che non ha funzionato. Vogliamo fare leva su questo per il 2024".





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)