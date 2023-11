Esteban Ocon após o melhor tempo de teste: "P1 é sempre bom".

Não há pontos no campeonato, mas é bom para a alma: depois de um ano difícil, Esteban Ocon fez o melhor tempo para a Alpine no teste de pós-temporada em Abu Dhabi. "É sempre bom ver o P1."

Esteban Ocon, vencedor do GP de Abu Dhabi, foi para os testes com um objetivo claro: "Tenho a oportunidade de conduzir o dia todo. Quero aprender o mais possível sobre o comportamento dos pneus. Isto é particularmente instrutivo em comparação com o fim de semana do GP".

No final, o francês de 27 anos até fez o melhor tempo. O oitavo classificado nos Campeonatos do Mundo de 2017 e 2022 afirma: "Sei que isto não é importante num dia de testes, mas é sempre bom ver o P1."

"Fiz dois bons GPs e conseguimos trabalhar com toda a lista que tínhamos planeado. Queríamos explorar todos os compostos de pneus, com diferentes cargas de combustível e com alterações na configuração."

"Foram as minhas últimas voltas neste modelo A523, que nos proporcionou alguns momentos agradáveis, mas também alguns momentos difíceis."



Ocon terminou recentemente em quarto lugar em Las Vegas e num magnífico terceiro lugar no Mónaco, na primavera. Mas, por outro lado, teve de pôr o seu carro de corrida de lado oito vezes - demasiadas vezes para conseguir aguentar-se no meio-campo, com Esteban a terminar em décimo segundo no campeonato.



Ocon continuou: "Desenvolvemos uma boa compreensão do que funcionou com este carro de corrida e o que não funcionou. Queremos aproveitar isso para 2024".





Teste de Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 voltas)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:25.263 (56)

10º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12º Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.570 (59)

14º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15º Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16º Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17º Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19º Pietro Fittipaldi (EUA), Haas, 1:25.940 (130)

20º George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22º Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25º Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)