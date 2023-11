Pato O'Ward (McLaren/2e) : Le successeur de Pérez est là

Patricio "Pato" O'Ward a été convoqué par McLaren pour 2024 en tant que pilote de réserve de Lando Norris et Oscar Piastri. Lors des essais sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi, le Mexicain de 24 ans a prouvé qu'il était prêt pour une telle mission - deuxième temps d'essai le plus rapide, respect.

O'Ward, troisième en IndyCar en 2021 avec McLaren, a pu rouler toute la journée. Le pilote de GP Piastri était assis dans la deuxième McLaren. Le Mexicain déclare : "J'ai parcouru près de deux distances de Grand Prix, je n'ai jamais autant roulé en Formule 1 le même jour".

"Cela m'a donné l'occasion d'en apprendre tellement plus sur le pilotage d'une telle voiture. Surtout lorsque tu as dû ressentir, lors d'une course d'endurance, l'effet de la dégradation des pneus sur la maniabilité - combien de vitesse tu peux atteindre sans que les pneus ne commencent à se bloquer".

"Nous avons fait beaucoup de travail de précision avec différentes modifications des réglages pour apprendre comment réagir à de telles nuances".



"En fin de compte, pour les pilotes de Formule 1, c'est une question de confiance. Ce n'est que lorsque tu peux te fier complètement à la voiture que tu obtiens des temps au tour. Tu as besoin d'un engagement total et de l'expertise nécessaire pour piloter une telle voiture à la limite de manière constante. Je suis toujours étonné de voir quelle machine de conduite c'est, c'est tout simplement incroyable".



Pour obtenir une place de titulaire chez McLaren, O'Ward devra faire preuve de patience - Lando Norris et Oscar Piastri sont sous contrat jusqu'à fin 2025, Piastri jusqu'à fin 2026.





Test d'Abu Dhabi

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 tours)

02. Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25e Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)