Pato O'Ward (McLaren/2°): Il successore di Pérez è qui

Il prossimo messicano di Formula 1 è pronto: il pilota di IndyCar Pato O'Ward si è distinto nei test post-stagionali di Abu Dhabi. Ma non c'è ancora posto per lui come pilota titolare alla McLaren.

Patricio "Pato" O'Ward è stato chiamato dalla McLaren come pilota di riserva di Lando Norris e Oscar Piastri per il 2024. Durante i test allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, il ventiquattrenne messicano ha dimostrato di essere pronto per un ruolo di questo tipo - secondo tempo di prova più veloce, rispetto.

O'Ward, terzo in IndyCar 2021 con la McLaren, ha potuto guidare tutto il giorno. Il pilota GP Piastri era sulla seconda McLaren. Il messicano dice: "Ho coperto quasi due Gran Premi, non ho mai guidato così tanto in Formula 1 nello stesso giorno".

"Questo mi ha dato l'opportunità di imparare molto di più sulla guida di una macchina come questa. Soprattutto quando in una prova di endurance si è dovuto sentire come il degrado degli pneumatici influisce sulla maneggevolezza, ovvero quanta velocità si può raggiungere senza che gli pneumatici inizino a bloccarsi".

"Abbiamo fatto un sacco di messe a punto con varie modifiche all'assetto per imparare a reagire a queste sfumature".



"In definitiva, per i piloti di Formula 1 è fondamentale la fiducia. Solo se ci si può affidare completamente alla vettura si ottengono i tempi sul giro. È necessaria una dedizione totale e l'esperienza necessaria per guidare con costanza una vettura come questa al limite. Mi stupisco sempre di come sia una macchina da guida, è semplicemente incredibile".



O'Ward dovrà pazientare per ottenere un posto fisso in McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri sono sotto contratto fino alla fine del 2025, Piastri fino alla fine del 2026.





Test di Abu Dhabi

01 Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.393 min (110 giri)

02 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:24.662 (103)

03 Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24.679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.827 (37)

07 Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25.038 (108)

08 Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25.050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25.263 (56)

10° Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.371 (66)

11° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25.424 (96)

12° Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25.554 (123)

13° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.570 (59)

14° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25.666 (124)

15° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25.753 (96)

16° Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.779 (110)

17° Zak O'Sullivan (GB), Williams, 1:25.842 (50)

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930 (123)

19° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25.940 (130)

20° George Russell (GB), Mercedes, 1:26.283 (58)

21° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.681 (50)

22° Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832 (65)

23° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26.965 (55)

24° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.387 (106)

25° Alex Albon (T), Williams, 1:27.824 (51)