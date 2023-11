Ben Sulayem, jefe de la FIA: "El regreso de Masi es posible

La FIA confirmó el 17 de febrero de 2022 la destitución del director de carrera de Fórmula 1, Michael Masi. Masi había perdido la confianza de muchos competidores tras la polémica final del Campeonato del Mundo de 2021 en Abu Dabi entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Muchas cosas salieron mal durante la larga noche de Abu Dabi. La FIA no podía limitarse a volver a las andadas.

La manzana de la discordia hasta el día de hoy es el final de la fase tardía del coche de seguridad, que el piloto de Williams Nicholas Latifi provocó con un accidente y que no se gestionó de acuerdo con el reglamento. Esto se debe a que el director de carrera de la Fórmula 1, Masi, llamó al piloto del coche de seguridad, Bernd Mayländer, para que volviera a boxes antes de que todos los pilotos que habían quedado rezagados tuvieran la oportunidad de dar la vuelta.

Solo se permitió adelantar a los cinco pilotos que viajaban entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, entonces Mayländer se apagó, dejando a Hamilton y Verstappen con una última vuelta para terminar la lucha por el título. El resto es historia: Verstappen adelantó a Hamilton para ganar con neumáticos mucho más frescos, convirtiéndose en campeón del mundo.

A día de hoy, muchos fans de Lewis Hamilton están convencidos de que Masi arruinó el octavo título mundial de su piloto favorito con su poco convencional aplicación de la regla del coche de seguridad. Incluso hubo voces que pedían que se anulara el resultado final con Max Verstappen como campeón del mundo. Algo que, por supuesto, no ocurrió: con la ceremonia de entrega de premios tras una temporada de Fórmula 1, el resultado del campeonato del mundo se considera seguro y no se puede impugnar en virtud del derecho deportivo y civil.



Desde entonces, Abu Dhabi 2021 Masi se ha recuperado y volvió al paddock de la Fórmula 1 por primera vez en abril de 2023 - en su nuevo papel como Presidente de la Comisión de V8 Supercars. La serie australiana ha formado parte del programa de apoyo de la carrera de Fórmula 1 en Albert Park durante muchos años.



Pero puede que no lo hayamos visto todo de Michael Masi en la Fórmula 1, como dijo el Presidente de la FIA, Phil Duncan, a mi colega de Press Associated (PA).



El responsable de la federación de los Emiratos Árabes Unidos afirma: "Michael Masi fue insultado y maltratado. Pasó por un infierno. Todo esto ocurrió antes de que yo asumiera el cargo, pero le pediré disculpas y si hay un puesto en la FIA para el que sea la persona adecuada, entonces le traeré de vuelta".



Mohammed Ben Sulayem compara lo sucedido en Abu Dhabi 2021 con la final del Mundial de 1966 entre Inglaterra y Alemania en Londres. "También recibí amenazas de muerte si no cambiaba el resultado del Mundial, porque la gente pensaba que tenía poder para hacerlo. Pero todo lo que puedo decir a eso es: recuerden la final entre Inglaterra y Alemania en 1966 ¿Fue correcto dar ese 3:2 a los ingleses? No. ¿Se corrigió el resultado más tarde? No. ¿Ganó Alemania la Copa del Mundo? No".



Por aquel entonces, Geoff Hurst marcó el 3-2 para Inglaterra en el tiempo añadido, pero aunque el balón no estaba completamente detrás de la línea, el árbitro Gottfried Dienst y el juez de línea Tofiq Bahramov concedieron el gol. Más tarde, Inglaterra marcó el 4:2. El 3:2 de Inglaterra se considera el gol más polémico de la historia de los Mundiales, y se ha demostrado que Dienst y Bahramov tomaron la decisión equivocada.





Michael Masi: "Hubo amenazas de muerte"

A finales de julio de 2022, Masi se sinceró por primera vez sobre lo sucedido tras la larga noche en el circuito de Yas Marina. En una entrevista concedida al diario australiano Daily Telegraph, el piloto de Sídney, de 44 años, afirma que no puede hablar de la decisión del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi, pero sí de las reacciones, a veces chocantes, tras la larga noche en el circuito de Yas Marina.



Masi dijo: "Por suerte no estoy en Instagram ni en Twitter. Soy un poco anticuado en lo que respecta a las redes sociales, así que estoy en Facebook, para mantener el contacto con la familia y los amigos". La noche después de la carrera de Abu Dhabi, abrí Facebook y me quedé de piedra: tenía cientos de mensajes y el contenido me dejó alucinado".



"Los mensajes eran racistas, insultantes, mezquinos, recibí todas las palabrotas que te puedas imaginar. Y sí, había amenazas de muerte. La gente escribía que nos darían caza a mí y a mi familia. Y así durante semanas. No solo en Facebook, sino también en mi cuenta de LinkedIn, que en realidad está destinada a contactos profesionales. El mismo tipo de vilipendio".



"Intenté ignorarlo todo y seguir con mi vida, porque de lo contrario acabas en lugares muy oscuros. Quería aislarme de todo. Sólo hablé con unas pocas personas sobre las noticias. No quería preocupar a mi familia ni a mis amigos. Le quité importancia deliberadamente".



"Pero unos días después de la final del Mundial, me encontré mirando por encima del hombro en Londres. Miraba las caras y me preguntaba si se trataba de una de esas personas que habían dicho que me darían caza. Ya no tenía apetito. Todo fue difícil, sobre todo mentalmente, pero también afectó a mi cuerpo. Sólo quería estar sola".



"Mirando hacia atrás, debería haber buscado ayuda, alguien con quien hablar, es decir, un médico. Por suerte tengo buena gente a mi alrededor que me ayudó".