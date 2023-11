Ben Sulayem, président de la FIA : le retour de Masi est possible

La Fédération internationale du sport automobile (FIA) a confirmé le 17 février 2022 : le directeur de course de Formule 1 Michael Masi a été démis de ses fonctions. Masi avait perdu la confiance de nombreux concurrents après la finale controversée du championnat du monde d'Abu Dhabi 2021 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Lors de la longue nuit d'Abu Dhabi, les choses ont mal tourné. La FIA ne pouvait pas se contenter de suivre l'ordre du jour.

La pomme de discorde reste aujourd'hui encore la fin de la phase de safety car tardive, déclenchée par l'accident du pilote Williams Nicholas Latifi, qui ne s'est pas déroulée conformément au règlement. En effet, le directeur de course de Formule 1, Masi, a rappelé le pilote de la voiture de sécurité Bernd Mayländer au stand avant que toutes les personnes dépassées n'aient eu l'occasion de revenir sur leurs pas.

Seuls les cinq pilotes qui se trouvaient entre Lewis Hamilton et son poursuivant Max Verstappen ont été autorisés à dépasser, puis Mayländer a tourné, laissant à Hamilton et Verstappen ce dernier tour pour mettre fin à la lutte pour le titre. Le reste appartient à l'histoire : Verstappen a dépassé Hamilton sur des pneus nettement plus frais pour remporter la victoire, ce qui lui a permis de devenir champion du monde.

Aujourd'hui encore, de nombreux fans de Lewis Hamilton sont convaincus que Masi a gâché le huitième titre mondial de leur pilote préféré à l'époque en appliquant la règle de la voiture de sécurité de manière singulière. Des voix se sont même élevées pour que le résultat final, avec Max Verstappen comme champion du monde, soit renversé. Ce qui n'a bien sûr pas eu lieu - avec la remise des prix après une saison de Formule 1, le résultat du championnat du monde est considéré comme acquis et ne peut être contesté sur le plan du droit sportif et civil.



Depuis lors, Masi s'est rétabli et est revenu pour la première fois dans le camp des pilotes de Formule 1 en avril 2023 - dans sa nouvelle fonction de président de la commission V8 Supercars. La série australienne fait partie du programme-cadre de la course de Formule 1 à Albert Park depuis de nombreuses années.



Mais il est possible que nous n'ayons pas encore tout vu de Michael Masi en Formule 1, comme l'a expliqué le président de la FIA à mon collègue Phil Duncan de l'agence de presse Press Associated (PA).



Le chef de la fédération des Émirats arabes unis déclare : "Michael Masi a été insulté et abusé. Il a vécu l'enfer. Tout cela s'est passé avant que je prenne mes fonctions, mais je vais lui présenter des excuses et s'il y a un poste à la FIA pour lequel il est la bonne personne, je le ramènerai".



Mohammed Ben Sulayem compare les incidents d'Abu Dhabi 2021 à la finale de la Coupe du monde de football opposant l'Angleterre à l'Allemagne à Londres en 1966. "Moi aussi, j'ai reçu des menaces de mort si je ne changeais pas le résultat de la Coupe du monde, car les gens pensaient que j'en avais le pouvoir. Mais à ce sujet, je ne peux que dire : souvenez-vous de la finale de l'Angleterre contre l'Allemagne en 1966. Était-il correct d'accorder ce 3-2 aux Anglais ? Non. Le résultat a-t-il été corrigé par la suite ? Non. L'Allemagne a-t-elle reçu la coupe du monde ? Non".



A l'époque, Geoff Hurst avait marqué le 3:2 pour l'Angleterre dans les arrêts de jeu, mais bien que le ballon n'ait pas été complètement derrière la ligne, l'arbitre Gottfried Dienst et le juge de ligne Tofiq Bahramov avaient accordé la rencontre. Plus tard, l'Angleterre a marqué le 4:2. Le 3:2 de l'Angleterre est considéré comme le but le plus controversé de l'histoire de la Coupe du monde de football, il est prouvé que Dienst et Bahramov ont pris une mauvaise décision.





Michael Masi : "Il y a eu des menaces de mort".

Fin juillet 2022, Masi a ouvert son cœur pour la première fois sur tout ce qui s'est passé après la longue nuit sur le circuit de Yas Marina. Dans une interview accordée au Daily Telegraph australien, l'homme de 44 ans originaire de Sydney affirme qu'il n'a pas le droit de parler de la décision du championnat du monde à Abu Dhabi, mais qu'il peut parler des réactions parfois choquantes après la longue nuit au circuit de Yas Marina.



Masi a déclaré : "Heureusement que je ne suis pas sur Instagram et Twitter. Je suis un peu vieux jeu en matière de réseaux sociaux, alors je suis sur Facebook - pour rester en contact avec ma famille et mes amis. La nuit suivant la course d'Abu Dhabi, j'ai ouvert Facebook et j'en suis resté bouche bée : j'avais des centaines de messages et leur contenu m'a assommé".



"Les messages étaient racistes, insultants, méchants, je recevais toutes les insultes possibles et imaginables. Et oui, il y avait des menaces de mort. Des gens ont écrit qu'ils allaient nous pourchasser, moi et ma famille. Et cela a continué pendant des semaines. Pas seulement sur Facebook, mais aussi sur mon compte LinkedIn, qui est en fait destiné aux contacts professionnels. Le même genre de dénigrement".



"J'ai essayé d'ignorer tout cela et de continuer à vivre ma vie, car sinon tu tombes dans des endroits très sombres. Je voulais m'isoler de tout cela. Je n'ai parlé de ces nouvelles qu'à quelques personnes. Je ne voulais pas inquiéter ma famille et mes amis. J'ai volontairement minimisé tout cela".



"Mais quelques jours après la finale de la Coupe du monde, je me suis surprise à Londres à regarder par-dessus mon épaule. J'ai regardé des visages et je me suis demandé s'il s'agissait maintenant d'une de ces personnes qui avaient dit qu'elles me traqueraient. Je n'avais plus d'appétit. Tout cela était surtout difficile mentalement, mais cela affectait aussi mon corps. Je ne voulais plus que rester seul".



"Rétrospectivement, j'aurais dû chercher de l'aide, quelqu'un à qui parler, je veux dire un médecin. Heureusement, j'ai de bonnes personnes autour de moi qui m'ont rattrapé".