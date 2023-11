Il capo della FIA Ben Sulayem: il ritorno di Masi è possibile

Il 17 febbraio 2022 la FIA ha confermato che il direttore di gara della Formula 1 Michael Masi è stato estromesso. Masi aveva perso la fiducia di molti concorrenti dopo la controversa finale del Campionato del mondo 2021 ad Abu Dhabi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Molte cose sono andate storte durante la lunga notte di Abu Dhabi. La FIA non poteva semplicemente tornare a lavorare come al solito.

Il pomo della discordia è ancora oggi la fine della fase tardiva della safety car, che il pilota della Williams Nicholas Latifi ha innescato con un incidente e che non è stata gestita secondo il regolamento. Questo perché il direttore di gara della Formula 1 Masi ha richiamato ai box il pilota della safety car Bernd Mayländer prima che tutti i doppiati avessero la possibilità di rientrare.

Solo i cinque piloti che viaggiavano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sono stati autorizzati a sorpassare, poi Mayländer si è spento, lasciando a Hamilton e Verstappen un ultimo giro per concludere la lotta per il titolo. Il resto è storia: Verstappen ha superato Hamilton vincendo con gomme molto più fresche, laureandosi campione del mondo.

Ancora oggi, molti fan di Lewis Hamilton sono convinti che Masi abbia rovinato l'ottavo titolo mondiale del loro pilota preferito con la sua applicazione non convenzionale della regola della safety car. Ci sono state persino voci che chiedevano di ribaltare il risultato finale con Max Verstappen campione del mondo. Il che, ovviamente, non è avvenuto: con la cerimonia di premiazione al termine di una stagione di Formula 1, il risultato del campionato mondiale è considerato certo e non può essere contestato in base al diritto sportivo e civile.



Da allora, Abu Dhabi 2021 Masi si è ripreso ed è tornato nel paddock della Formula 1 per la prima volta nell'aprile 2023, nel suo nuovo ruolo di presidente della Commissione V8 Supercars. La serie australiana ha fatto parte del programma di supporto della gara di Formula 1 all'Albert Park per molti anni.



Ma forse non abbiamo ancora visto tutto di Michael Masi in Formula 1, come ha detto il presidente della FIA Phil Duncan al collega della Press Associated (PA).



Il capo della federazione degli Emirati Arabi Uniti afferma: "Michael Masi è stato insultato e maltrattato. Ha passato l'inferno. Tutto questo è successo prima che io assumessi l'incarico, ma mi scuserò con lui e se ci sarà un lavoro alla FIA per il quale è la persona giusta, allora lo riporterò indietro".



Mohammed Ben Sulayem paragona gli eventi di Abu Dhabi 2021 alla finale di Coppa del Mondo del 1966 tra Inghilterra e Germania a Londra. "Ho anche ricevuto minacce di morte se non avessi cambiato il risultato della Coppa del Mondo, perché la gente pensava che avessi il potere di farlo. Ma tutto ciò che posso dire è: ricordate la finale Inghilterra-Germania del 1966. Era giusto dare quel 3:2 agli inglesi? No. Il risultato fu poi corretto? No. La Germania vinse la Coppa del Mondo? No".



All'epoca, Geoff Hurst segnò il 3-2 per l'Inghilterra nel tempo supplementare, ma anche se la palla non era completamente dietro la linea, l'arbitro Gottfried Dienst e il giudice di linea Tofiq Bahramov assegnarono il gol. L'Inghilterra ha poi segnato il 4:2. Il 3:2 dell'Inghilterra è considerato il gol più controverso nella storia della Coppa del Mondo, ed è stato dimostrato che Dienst e Bahramov hanno preso la decisione sbagliata.





Michael Masi: "Ci sono state minacce di morte".

Alla fine del luglio 2022, Masi si è aperto per la prima volta su quanto accaduto dopo la lunga notte al circuito di Yas Marina. In un'intervista rilasciata all'Australian Daily Telegraph, il 44enne di Sydney ha dichiarato che non gli è permesso parlare della decisione sul campionato del mondo ad Abu Dhabi, ma può parlare delle reazioni a volte scioccanti dopo la lunga notte allo Yas Marina Circuit.



Masi ha detto: "Per fortuna non sono su Instagram e Twitter. Sono un po' all'antica quando si tratta di social network, quindi sono su Facebook - per tenermi in contatto con la famiglia e gli amici. La sera dopo la gara di Abu Dhabi, ho aperto Facebook e sono rimasto sbalordito: avevo centinaia di messaggi e il contenuto mi ha spiazzato".



"I messaggi erano razzisti, offensivi, cattivi, ho ricevuto tutte le parolacce che si possono immaginare. E sì, c'erano minacce di morte. La gente scriveva che avrebbe dato la caccia a me e alla mia famiglia. E la cosa è andata avanti per settimane. Non solo su Facebook, ma anche sul mio account LinkedIn, che in realtà è destinato ai contatti professionali. Lo stesso tipo di diffamazione".



"Ho cercato di ignorare tutto e di andare avanti con la mia vita, perché altrimenti si finisce in luoghi molto oscuri. Volevo isolarmi da tutto questo. Ho parlato della notizia solo con poche persone. Non volevo preoccupare la mia famiglia e i miei amici. Ho deliberatamente minimizzato tutto".



"Ma pochi giorni dopo la finale della Coppa del Mondo, mi sono ritrovato a guardarmi alle spalle a Londra. Guardavo le facce e mi chiedevo se fosse una di quelle persone che avevano detto che mi avrebbero dato la caccia. Non avevo più appetito. È stato tutto difficile, soprattutto a livello mentale, ma anche il mio corpo ne ha risentito. Volevo solo stare da solo".



"Ripensandoci, avrei dovuto cercare aiuto, qualcuno con cui parlare, cioè un medico. Per fortuna ho intorno a me delle brave persone che mi hanno tirato su".