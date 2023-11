Ben Sulayem, chefe da FIA: o regresso de Masi é possível

A FIA confirmou em 17 de fevereiro de 2022 que o diretor de corridas da Fórmula 1, Michael Masi, foi destituído. Masi tinha perdido a confiança de muitos concorrentes após a polémica final do Campeonato do Mundo de 2021 em Abu Dhabi entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Muita coisa correu mal durante a longa noite em Abu Dhabi. A FIA não podia simplesmente voltar à atividade normal.

O pomo da discórdia até hoje é o fim da fase tardia do safety car, que o piloto da Williams Nicholas Latifi despoletou com um acidente e que não foi gerido de acordo com os regulamentos. Isto porque o diretor de corrida da Fórmula 1, Masi, chamou o piloto do safety car, Bernd Mayländer, de volta às boxes antes de todos os pilotos que tinham dado a volta terem tido a oportunidade de o fazer.

Apenas os cinco pilotos que viajavam entre Lewis Hamilton e Max Verstappen foram autorizados a ultrapassar, depois Mayländer desligou, deixando Hamilton e Verstappen com uma última volta para terminar a luta pelo título. O resto é história: Verstappen ultrapassou Hamilton para vencer com pneus muito mais frescos, tornando-se campeão do mundo.

Até hoje, muitos fãs de Lewis Hamilton estão convencidos de que Masi arruinou o oitavo título de campeão mundial do seu piloto favorito com a sua implementação pouco convencional da regra do safety car. Houve até vozes que pediram que o resultado final, com Max Verstappen como campeão mundial, fosse anulado. O que, naturalmente, não aconteceu - com a cerimónia de entrega de prémios após uma temporada de Fórmula 1, o resultado do campeonato do mundo é considerado certo e não pode ser contestado ao abrigo do direito desportivo e civil.



Desde então, Abu Dhabi 2021 Masi recuperou e voltou ao paddock da Fórmula 1 pela primeira vez em abril de 2023 - no seu novo papel de Presidente da Comissão da V8 Supercars. A série australiana faz parte do programa de apoio da corrida de Fórmula 1 em Albert Park há muitos anos.



Mas talvez ainda não tenhamos visto tudo de Michael Masi na Fórmula 1, como disse o presidente da FIA, Phil Duncan, ao meu colega da Press Associated (PA).



Michael Masi foi insultado e maltratado. Ele passou por um inferno. Tudo isto aconteceu antes de eu tomar posse, mas vou pedir-lhe desculpa e se houver um trabalho na FIA para o qual ele seja a pessoa certa, então vou trazê-lo de volta".



Mohammed Ben Sulayem compara os acontecimentos de Abu Dhabi 2021 com a final do Campeonato do Mundo de 1966 entre a Inglaterra e a Alemanha em Londres. "Também recebi ameaças de morte se não alterasse o resultado do Campeonato do Mundo, porque as pessoas pensavam que eu tinha poder para o fazer. Mas tudo o que posso dizer é: lembrem-se da final entre a Inglaterra e a Alemanha em 1966. Foi correto dar o resultado de 3:2 aos ingleses? Não. O resultado foi corrigido mais tarde? Não. A Alemanha ganhou o Campeonato do Mundo? Não."



Naquela altura, Geoff Hurst marcou o 3-2 para a Inglaterra nos descontos, mas apesar de a bola não estar completamente atrás da linha de fundo, o árbitro Gottfried Dienst e o juiz de linha Tofiq Bahramov deram o golo. Mais tarde, a Inglaterra marcou 4 a 2. O 3-2 da Inglaterra é considerado o golo mais controverso da história do Campeonato do Mundo, tendo ficado provado que Dienst e Bahramov tomaram a decisão errada.





Michael Masi: "Houve ameaças de morte"

No final de julho de 2022, Masi abriu pela primeira vez o seu coração sobre o que aconteceu após a longa noite no Circuito de Yas Marina. Numa entrevista ao Australian Daily Telegraph, o piloto de Sydney, de 44 anos, diz que não está autorizado a falar sobre a decisão do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, mas pode falar sobre as reacções, por vezes chocantes, após a longa noite no Circuito de Yas Marina.



Masi disse: "Felizmente, não estou no Instagram e no Twitter. Sou um pouco antiquado no que diz respeito às redes sociais, por isso estou no Facebook - para me manter em contacto com a família e os amigos. Na noite a seguir à corrida de Abu Dhabi, abri o Facebook e fiquei estupefacto: tinha centenas de mensagens e o conteúdo deixou-me estupefacto."



"As mensagens eram racistas, insultuosas, maldosas, recebi todos os palavrões que se possa imaginar. E sim, havia ameaças de morte. As pessoas escreveram que me iam perseguir a mim e à minha família. E continuou assim durante semanas. Não só no Facebook, mas também na minha conta do LinkedIn, que na verdade se destina a contactos profissionais. O mesmo tipo de vilipêndio".



"Tentei ignorar tudo e continuar com a minha vida, porque senão acabamos em sítios muito escuros. Queria isolar-me de tudo isso. Só falei com algumas pessoas sobre as notícias. Não queria preocupar a minha família e os meus amigos. Ignorei tudo deliberadamente".



"Mas alguns dias depois da final do Campeonato do Mundo, dei por mim a olhar por cima do ombro em Londres. Olhava para os rostos e perguntava-me se seria uma daquelas pessoas que tinham dito que me iam perseguir. Já não sentia qualquer apetite. Tudo isto foi difícil, sobretudo a nível mental, mas também afectou o meu corpo. Só queria estar sozinho".



"Olhando para trás, devia ter procurado ajuda, alguém com quem pudesse falar, ou seja, um médico. Felizmente, tenho boas pessoas à minha volta que me ajudaram."