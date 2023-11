Max Verstappen 2023 : Des adversaires brutalisés

Le championnat du monde 2023 est terminé et nous n'avons jamais vu une plus grande supériorité d'une équipe et d'un pilote. Max Verstappen et Red Bull Racing ont brutalement éliminé leurs adversaires.

L'impression la plus forte de cette saison 2023 du championnat du monde de Formule 1 : Jamais une écurie et un pilote de Grand Prix n'ont été aussi supérieurs. Red Bull Racing et Max Verstappen n'ont pas laissé grand-chose à la concurrence, comme le montrent ces statistiques.

Victoires des constructeurs

Red Bull Racing 21 (95,5%)

Ferrari 1

Victoires des pilotes

Max Verstappen 19 (86,4%)

Sergio Pérez 2

Carlos Sainz 1

Podiums constructeurs

Red Bull 30 (68,2%)

McLaren 9

Ferrari 9

Aston Martin 8

Mercedes 8

Alpine 2



Podiums pilotes

Max Verstappen 21 (95,4%)

Sergio Pérez 9

Fernando Alonso 8

Lando Norris 7

Lewis Hamilton 6

Charles Leclerc 6

Carlos Sainz 3

Oscar Piastri 2

George Russell 2

Esteban Ocon 1

Pierre Gasly 1



Tours de tête constructeurs

Red Bull Racing 1149 (86,7%)

Ferrari 118

McLaren 31

Mercedes 19

AlphaTauri 5

Aston Martin 3



Tours de tête des pilotes

Max Verstappen 1003 (75,7%)

Sergio Pérez 146

Carlos Sainz 77

Charles Leclerc 41

Lando Norris 30

Lewis Hamilton 13

George Russell 6

Yuki Tsunoda 5

Fernando Alonso 3

Oscar Piastri 1



Tours de course constructeurs

Red Bull Racing 2540 (95,8%)

Mercedes 2520

Alfa Romeo 2473

AlphaTauri 2473

Aston Martin 2459

McLaren 2458

Haas 2419

Ferrari 2393

Alpine 2360

Williams 2291



Tours de course pilotes

Max Verstappen 1325 (100%)

Fernando Alonso 1294

Lando Norris 1273

Lewis Hamilton 1268

George Russell 1252

Nico Hülkenberg 1250

Pierre Gasly 1248

Carlos Sainz 1246

Guanyu Zhou 1244

Valtteri Bottas 1229

Sergio Pérez 1215

Yuki Tsunoda 1202

Oscar Piastri 1185

Kevin Magnussen 1169

Lance Stroll 1165

Alex Albon 1149

Charles Leclerc 1147

Logan Sargeant 1142

Esteban Ocon 1112

Nyck de Vries 561

Daniel Ricciardo 417

Liam Lawson 293



Pole positions constructeurs

Red Bull Racing 14 (63,6%)

Ferrari 7

Mercedes 1



Pôles positions pilotes

Max Verstappen 12 (54,5%)

Charles Leclerc 5

Sergio Pérez 2

Carlos Sainz 2

Lewis Hamilton 1



Meilleurs tours en course constructeurs

Red Bull Racing 11 (50%)

Mercedes 5

McLaren 3

Alfa Romeo 1

Aston Martin 1

AlphaTauri 1



Meilleur tour de course pilote

Max Verstappen 9 (40,9%)

Lewis Hamilton 4

Sergio Pérez 2

Oscar Piastri 2

Guanyu Zhou 1

George Russell 1

Fernando Alonso 1

Yuki Tsunoda 1

Lando Norris 1



Victoires en pole position constructeurs

Red Bull Racing 12

Ferrari 1



Victoires depuis la pole position Pilotes

Max Verstappen 12

Carlos Sainz 1



Pole, victoire et meilleur tour en course dans le même GP

Max Verstappen 6





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12