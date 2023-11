Max Verstappen 2023: Avversari brutalmente eliminati

L'impressione più forte di questa stagione del Campionato del Mondo di Formula 1 2023: Mai una scuderia e un pilota di Gran Premio sono stati così superiori. La Red Bull Racing e Max Verstappen non hanno lasciato molto alla concorrenza, come dimostrano queste statistiche.

Vittorie dei costruttori

Red Bull Racing 21 (95,5%)

Ferrari 1

Vittorie dei piloti

Max Verstappen 19 (86,4%)

Sergio Pérez 2

Carlos Sainz 1

Podi costruttori

Red Bull 30 (68,2%)

McLaren 9

Ferrari 9

Aston Martin 8

Mercedes 8

Alpine 2



Posto sul podio piloti

Max Verstappen 21 (95,4%)

Sergio Pérez 9

Fernando Alonso 8

Lando Norris 7

Lewis Hamilton 6

Charles Leclerc 6

Carlos Sainz 3

Oscar Piastri 2

George Russell 2

Esteban Ocon 1

Pierre Gasly 1



Giri in testa ai costruttori

Red Bull Racing 1149 (86,7%)

Ferrari 118

McLaren 31

Mercedes 19

AlfaTauri 5

Aston Martin 3



Pilota con più giri in testa

Max Verstappen 1003 (75,7%)

Sergio Pérez 146

Carlos Sainz 77

Charles Leclerc 41

Lando Norris 30

Lewis Hamilton 13

George Russell 6

Yuki Tsunoda 5

Fernando Alonso 3

Oscar Piastri 1



Giri di gara costruttori

Red Bull Racing 2540 (95,8%)

Mercedes 2520

Alfa Romeo 2473

AlfaTauri 2473

Aston Martin 2459

McLaren 2458

Haas 2419

Ferrari 2393

Alpine 2360

Williams 2291



Pilota dei giri di gara

Max Verstappen 1325 (100%)

Fernando Alonso 1294

Lando Norris 1273

Lewis Hamilton 1268

George Russell 1252

Nico Hülkenberg 1250

Pierre Gasly 1248

Carlos Sainz 1246

Guanyu Zhou 1244

Valtteri Bottas 1229

Sergio Pérez 1215

Yuki Tsunoda 1202

Oscar Piastri 1185

Kevin Magnussen 1169

Lance Stroll 1165

Alex Albon 1149

Charles Leclerc 1147

Logan Sargeant 1142

Esteban Ocon 1112

Nyck de Vries 561

Daniel Ricciardo 417

Liam Lawson 293



Pole position per i costruttori

Red Bull Racing 14 (63,6%)

Ferrari 7

Mercedes 1



Pole position piloti

Max Verstappen 12 (54,5%)

Charles Leclerc 5

Sergio Pérez 2

Carlos Sainz 2

Lewis Hamilton 1



Migliori giri in gara costruttori

Red Bull Racing 11 (50%)

Mercedes 5

McLaren 3

Alfa Romeo 1

Aston Martin 1

AlfaTauri 1



Miglior pilota per giri di gara

Max Verstappen 9 (40,9%)

Lewis Hamilton 4

Sergio Pérez 2

Oscar Piastri 2

Guanyu Zhou 1

George Russell 1

Fernando Alonso 1

Yuki Tsunoda 1

Lando Norris 1



Vittorie dalla pole position Costruttori

Red Bull Racing 12

Ferrari 1



Vittorie dalla pole position Piloti

Max Verstappen 12

Carlos Sainz 1



Pole, vittoria e miglior giro in gara nello stesso GP

Max Verstappen 6





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12