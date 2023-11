Christian Horner : Red Bull Racing était considérée comme une équipe de fête

Quelle année pour Red Bull Racing et Max Verstappen ! Les titres des pilotes et des constructeurs défendus avec succès, 21 victoires en 22 courses, de nombreux records abattus, difficile de faire mieux.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, revient avec une grande fierté sur cette année de GP. "Lorsque nous sommes entrés dans la catégorie reine, nous n'étions considérés que comme l'équipe qui fait la fête, qui ne prend pas la vie et la Formule 1 aussi sérieusement que les écuries établies".

"Mais nous avons construit l'équipe pas à pas, nous avons pu gagner un Grand Prix pour la première fois en 2009, avec Sebastian Vettel devant Mark Webber en Chine, et quatorze ans plus tard, nous avons 113 victoires à notre actif. Seules quatre écuries ont mieux réussi, mais elles ont commencé des décennies avant nous".

"En 2010, nous avons décroché notre premier titre mondial avec Seb, apparemment à partir de rien, puis cette ère magique a commencé avec Vettel, avec quatre titres consécutifs et trois victoires en Coupe des constructeurs".

Cela s'est terminé début 2014 : la Formule 1 est entrée dans une nouvelle ère avec des moteurs turbo-hybrides, et il est vite apparu clairement que Mercedes avait le mieux fait ses devoirs dans ce domaine, tandis que Renault, partenaire de RBR, a trébuché en entrant dans cette nouvelle ère.



Horner n'a même pas besoin de prononcer le mot Renault lorsqu'il dit : "Puis est arrivé ce grand changement dans le règlement et, en raison de circonstances hors de notre contrôle, nous n'étions plus compétitifs".



Les victoires de cette phase, obtenues pour la plupart grâce au génie de Daniel Ricciardo et Max Verstappen en matière de pilotage ou à l'habileté stratégique de RBR :

2014 : 3

2015 : 0

2016 : 2

2017 : 3

2018 : 4



Christian Horner : "Honnêtement - pendant les années où nous n'avions aucune chance de remporter le championnat du monde, je me suis parfois demandé si nous réussirions un jour à redevenir champions du monde."



Puis Red Bull Racing s'est séparé de Renault et s'est associé à Honda. Horner poursuit : "Lorsque nous avons enfin retrouvé un moteur qui nous permettait d'avoir plus régulièrement notre mot à dire dans les victoires, les choses ont commencé à s'améliorer".



"Puis un nouveau changement de règlement est intervenu, et nous avons pleinement profité de cette opportunité, notamment grâce à notre partenaire Honda. Nous vivons maintenant cette nouvelle ère de succès, avec entre-temps trois titres de Max et deux autres victoires en coupe des constructeurs. Cela dit tout sur cette équipe qu'elle soit restée largement stable dans une équipe difficile, nous n'avons pas abandonné et avons travaillé sans relâche pour revenir au sommet".



"Maintenant, nous récoltons les fruits de ce travail. Nous le faisons avec fierté, mais aussi avec humilité, car nous savons à quelle vitesse les phases de succès dans le sport automobile peuvent se terminer".





Red Bull Racing - les pilotes

2005 : David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006 : David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007 : David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008 : David Coulthard, Mark Webber

2009 : Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2011 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2012 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2013 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2014 : Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015 : Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016 : Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019 : Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020 : Max Verstappen, Albon

2021 : Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022 : Verstappen, Pérez

2023 : Verstappen, Pérez

2024 : Verstappen, Pérez





Red Bull Racing - les moteurs

2005 : Cosworth

2006 : Ferrari

2007-2018 : Renault

Depuis 2019 : Honda





Red Bull Racing - le bilan intermédiaire

7 titres de champion du monde des pilotes (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 coupes des constructeurs (2010-2013, 2022 et 2023)

369 Grands Prix

95 pole positions

95 meilleurs tours en course

113 victoires

28 doubles victoires

264 places sur le podium

6486 tours en tête

7248 points de championnat du monde





Tous les champions du monde de Formule 1

2023 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 : Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 : Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012 : Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011 : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

2010 : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

2009 : Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008 : Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007 : Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006 : Fernando Alonso (E), Renault

2005 : Fernando Alonso (E), Renault

2004 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2002 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2000 : Michael Schumacher (D), Ferrari

1999 : Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998 : Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997 : Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996 : Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995 : Michael Schumacher (All), Benetton-Renault

1994 : Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993 : Alain Prost (F), Williams-Renault

1992 : Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989 : Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987 : Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986 : Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985 : Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984 : Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983 : Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982 : Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981 : Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980 : Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979 : Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978 : Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977 : Niki Lauda (A) Ferrari

1976 : James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975 : Niki Lauda (A), Ferrari

1974 : Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973 : Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972 : Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971 : Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970 : Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969 : Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968 : Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967 : Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966 : Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965 : Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964 : John Surtees (GB), Ferrari

1963 : Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962 : Graham Hill (GB), BRM

1961 : Phil Hill (USA), Ferrari

1960 : Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959 : Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958 : Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957 : Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956 : Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955 : Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954 : Juan Manuel Fangio (RA), Maserati et Mercedes

1953 : Alberto Ascari (I), Ferrari

1952 : Alberto Ascari (I), Ferrari

1951 : Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950 : Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo





Coupe des constructeurs : les vainqueurs

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing