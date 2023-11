Christian Horner: la Red Bull Racing era considerata una squadra di partito

Che anno per la Red Bull Racing e Max Verstappen! Difendere con successo i titoli piloti e costruttori, 21 vittorie in 22 gare, numerosi record infranti: non poteva andare meglio.

Il Team Principal della Red Bull Racing Christian Horner guarda a questo anno di GP con grande orgoglio. "Quando siamo entrati nella classe regina, eravamo visti come una squadra di partito che non prendeva la vita e la Formula 1 seriamente come le scuderie affermate".

"Ma abbiamo costruito la squadra passo dopo passo, abbiamo vinto il nostro primo Gran Premio nel 2009, con Sebastian Vettel davanti a Mark Webber in Cina, e quattordici anni dopo abbiamo 113 vittorie a nostro nome. Solo quattro scuderie hanno più successo, ma hanno iniziato decenni prima di noi".

"Nel 2010 abbiamo vinto il nostro primo titolo mondiale, apparentemente dal nulla, con Seb, e poi è iniziata questa era magica con Vettel, con quattro titoli di fila e tre vittorie nella Coppa Costruttori".

Tutto questo si è concluso all'inizio del 2014: la Formula 1 è entrata in una nuova era con i motori turbo-ibridi, ed è subito apparso chiaro che la Mercedes aveva fatto i compiti al meglio, mentre la Renault, partner della RBR, ha arrancato nell'entrare in questa nuova era.



Horner non ha nemmeno bisogno di usare la parola Renault quando dice: "Poi è arrivato questo grande cambiamento nei regolamenti e, a causa di circostanze fuori dal nostro controllo, non eravamo più competitivi".



Le vittorie in questa fase, ottenute per lo più grazie ai colpi di genio di Daniel Ricciardo e Max Verstappen o all'abilità strategica della RBR:

2014: 3

2015: 0

2016: 2

2017: 3

2018: 4



Christian Horner: "Onestamente, negli anni senza la possibilità di vincere un titolo mondiale, a volte ho pensato: riusciremo mai a diventare di nuovo campioni del mondo?".



Poi la Red Bull Racing si è separata dalla Renault e si è unita alla Honda. Horner continua: "Quando finalmente abbiamo avuto di nuovo un motore che ci permetteva di avere voce in capitolo nelle vittorie con maggiore regolarità, le cose hanno iniziato a migliorare".



"Poi c'è stato un altro cambiamento nei regolamenti e abbiamo sfruttato appieno questa opportunità, anche grazie al nostro partner Honda. Ora stiamo vivendo questa nuova era di successi, con Max che ha vinto tre titoli e altre due vittorie nella Coppa Costruttori. Il fatto che la squadra sia rimasta sostanzialmente stabile in una situazione difficile la dice lunga: non ci siamo arresi e abbiamo lavorato instancabilmente per tornare ai vertici".



"Ora stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Lo facciamo con orgoglio, ma anche con umiltà, perché sappiamo quanto velocemente possano finire le fasi di successo nelle corse".





Red Bull Racing - i piloti

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (Messico)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez

2024: Verstappen, Pérez





Red Bull Racing - i motori

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Dal 2019: Honda





Red Bull Racing - il bilancio provvisorio

7 titoli mondiali piloti (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 Coppe Costruttori (2010-2013, 2022 e 2023)

369 Gran Premi

95 pole position

95 migliori giri di gara

113 vittorie

28 doppie vittorie

264 podi

6486 giri in testa

7248 punti di campionato





Tutti i campioni del mondo di Formula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo





Coppa Costruttori: i vincitori

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing