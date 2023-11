Christian Horner: A Red Bull Racing era considerada uma equipa de festa

O Diretor de Equipa da Red Bull Racing, Christian Horner (50), olha para a época de 2023 com orgulho: 7º título do Campeonato do Mundo de Pilotos, 6º triunfo na Taça de Construtores. "Costumávamos ser vistos apenas como a equipa da festa."

Que ano para a Red Bull Racing e para Max Verstappen! Defender com sucesso os títulos de pilotos e de construtores, 21 vitórias em 22 corridas, inúmeros recordes batidos - dificilmente poderia ser melhor.

O Diretor de Equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, olha para este ano de GP com grande orgulho. "Quando entrámos na categoria rainha, éramos vistos apenas como uma equipa festiva que não levava a vida e a Fórmula 1 tão a sério como as equipas de corrida estabelecidas."

"Mas construímos a equipa passo a passo, ganhámos o nosso primeiro Grande Prémio em 2009, com Sebastian Vettel à frente de Mark Webber na China, e catorze anos depois temos 113 vitórias em nosso nome. Apenas quatro equipas de corrida têm mais sucesso, mas começaram décadas antes de nós."

"Em 2010, parece que ganhámos o nosso primeiro título de campeão mundial do nada com o Seb, e depois começou esta era mágica com o Vettel, com quatro títulos seguidos e três vitórias na Taça dos Construtores."

Isso chegou ao fim no início de 2014: a Fórmula 1 entrou numa nova era com motores turbo-híbridos, e rapidamente se tornou claro que a Mercedes tinha feito o seu melhor trabalho de casa, enquanto a parceira da RBR, a Renault, tropeçou ao entrar nesta nova era.



Horner nem precisa de usar a palavra Renault quando diz: "Depois veio esta grande mudança nos regulamentos e, devido a circunstâncias fora do nosso controlo, deixámos de ser competitivos."



As vitórias desta fase, na sua maioria, foram conseguidas através de golpes de génio de Daniel Ricciardo e Max Verstappen ou de habilidade estratégica da RBR:

2014: 3

2015: 0

2016: 2

2017: 3

2018: 4



Christian Horner: "Sinceramente, nos anos em que não tive a oportunidade de ganhar um título mundial, pensei por vezes: será que alguma vez vamos conseguir voltar a ser campeões do mundo?"



Foi então que a Red Bull Racing se separou da Renault e se juntou à Honda. Horner continua: "Quando finalmente voltámos a ter um motor que nos permitia ter uma palavra a dizer nas vitórias de uma forma mais regular, as coisas começaram a melhorar novamente."



"Depois houve outra mudança nos regulamentos e aproveitámos ao máximo esta oportunidade, também graças ao nosso parceiro Honda. Estamos agora a viver esta nova era de sucesso, com o Max a conquistar três títulos e mais duas vitórias na Taça de Construtores. Diz tudo sobre esta equipa o facto de se ter mantido bastante estável numa situação difícil, não desistimos e trabalhámos incansavelmente para voltar ao topo."



"Agora estamos a colher os frutos deste trabalho. Fazemo-lo com orgulho, mas também com humildade, porque sabemos como as fases de sucesso nas corridas podem terminar rapidamente."





Red Bull Racing - os pilotos

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez

2024: Verstappen, Pérez





Red Bull Racing - os motores

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Desde 2019: Honda





Red Bull Racing - o balanço provisório

7 títulos do campeonato do mundo de pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 Taças dos Construtores (2010-2013, 2022 e 2023)

369 Grandes Prémios

95 pole positions

95 melhores voltas de corrida

113 vitórias

28 duplas vitórias

264 pódios

6486 voltas de liderança

7248 pontos no campeonato





Todos os campeões mundiais de Fórmula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN), Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (EUA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (EUA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo





Taça dos Construtores: Os vencedores

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing