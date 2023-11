Max Verstappen : 2024 avec le physio de Carlos Sainz

L'Anglais Bradley Scanes, physiothérapeute aux côtés du champion de Formule 1 Max Verstappen, a un jour noté : "Ma femme trouve que je passe plus de temps avec Max qu'avec elle". Cela n'a rien d'étonnant au vu du programme chargé de la Formule 1.

Pour la prochaine saison 2024, cela va changer. Pour Scanes, qui a créé sa propre entreprise "Elite Formula Physio & Training", le Grand Prix d'Abu Dhabi 2023 a été la dernière course aux côtés de Max Verstappen. Scanes met fin à sa carrière dans la catégorie reine après quatre années passées avec Max, afin de consacrer plus de temps à sa famille.

Pour Scanes, Verstappen a fait appel au physio de Carlos Sainz, le Britannique Rupert Manwaring, qui travaille avec l'Espagnol depuis 2015 et qui est employé par "Hintsa Performance" ; cette entreprise fondée par le Finlandais Dr Aki Hintsa, décédé en 2016, qui s'est occupé de Mika Häkkinen parmi de nombreux pilotes.



Rupert Manwaring, voilà qui fait tiquer plus d'un fan de Formule 1, car ce nom lui est familier. En effet, le père du physio s'appelle exactement de la même manière et a travaillé de nombreuses années en GP, entre autres chez Surtees, Lotus, Haas-Lola, Tyrrell et Minardi.



L'un des compagnons de route de Manwaring senior : Jos Verstappen, le père de Max.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12