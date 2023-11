Max Verstappen: 2024 con fisioterapia da Carlos Sainz

Il britannico Bradley Scanes non lavorerà più come personal trainer di Max Verstappen nel 2024 perché vuole passare più tempo con la sua famiglia. Il campione del mondo Max Verstappen ha portato il fisioterapista di Sainz Rupert Manwaring.

L'inglese Bradley Scanes, fisioterapista al fianco del campione di Formula 1 Max Verstappen, una volta ha detto: "Mia moglie pensa che io passi più tempo con Max che con lei". Non c'è da stupirsi, visto il vasto programma di Formula 1.

La situazione cambierà per la prossima stagione 2024. Per Scanes, che ha fondato la sua società "Elite Formula Physio & Training", il Gran Premio di Abu Dhabi del 2023 è stata l'ultima gara al fianco di Max Verstappen. Scanes chiude la sua carriera nella classe regina dopo quattro anni con Max per avere più tempo da dedicare alla sua famiglia.

Verstappen ha ingaggiato per Scanes il fisioterapista di Carlos Sainz, il britannico Rupert Manwaring, che lavora con lo spagnolo dal 2015 ed è alle dipendenze di Hintsa Performance, l'azienda fondata dal finlandese dottor Aki Hintsa, scomparso nel 2016, che si è occupato anche di Mika Häkkinen tra i tanti piloti.



Rupert Manwaring, alcuni fan della Formula 1 potrebbero essere sorpresi di sentire che il nome suona familiare. Infatti, il padre del fisioterapista ha esattamente lo stesso nome e ha lavorato per molti anni nello sport GP, tra cui Surtees, Lotus, Haas-Lola, Tyrrell e Minardi.



Uno dei compagni di Manwaring senior: Jos Verstappen, il padre di Max.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12