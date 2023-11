Max Verstappen: 2024 com fisioterapia de Carlos Sainz

O britânico Bradley Scanes vai deixar de ser o treinador pessoal de Max Verstappen em 2024 porque quer passar mais tempo com a sua família. O campeão do mundo Max Verstappen traz o fisioterapeuta de Sainz, Rupert Manwaring.

O inglês Bradley Scanes, fisioterapeuta do campeão de Fórmula 1 Max Verstappen, disse uma vez: "A minha mulher acha que passo mais tempo com o Max do que com ela". Este facto não é surpreendente, dado o extenso programa de Fórmula 1.

Esta situação vai mudar na próxima época de 2024. Para Scanes, que criou a sua própria empresa "Elite Formula Physio & Training", o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2023 foi a última corrida ao lado de Max Verstappen. Scanes está a terminar a sua carreira na categoria rainha após quatro anos com Max, a fim de ter mais tempo para a sua família.

Verstappen recrutou para Scanes o fisioterapeuta de Carlos Sainz, o britânico Rupert Manwaring, que trabalha com o espanhol desde 2015 e é empregado da Hintsa Performance, a empresa fundada pelo finlandês Dr. Aki Hintsa, falecido em 2016 e que também cuidou de Mika Häkkinen, entre muitos outros pilotos.



Rupert Manwaring, alguns fãs da Fórmula 1 podem ficar surpreendidos ao ouvir que o nome soa familiar. De facto, o pai do fisioterapeuta tem exatamente o mesmo nome e trabalhou no desporto de GP durante muitos anos, incluindo na Surtees, Lotus, Haas-Lola, Tyrrell e Minardi.



Um dos companheiros de Manwaring sénior: Jos Verstappen, o pai de Max.





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12