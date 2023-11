Les duels d'équipes en 2023 : Qui brillera et qui aura l'air vieux

23 séances d'essais finaux de GP et 23 Grands Prix 2023 ont été réalisés, ainsi que 6 qualifications de sprint et 6 sprints. Il est temps d'examiner les dix duels d'écurie à la loupe. Un seul pilote a réussi à faire table rase du passé.

La vieille règle de la course automobile reste d'actualité : le premier adversaire de chaque coureur est son compagnon d'écurie. Après la saison de GP 2023, nous avons voulu savoir qui était en bonne position dans le duel d'équipe et qui devait s'inquiéter de la vitesse et du métier de coureur.

Pour les duels de course en Grands Prix et en sprints, nous n'avons compté que les manches dans lesquelles les deux pilotes ont été classés.

Red Bull Racing : Max Verstappen - Sergio Pérez

Qualification sprint 5:1

Duel de sprint 3:0

Qualification GP 20:2

Duel GP 18:2

Mercedes Lewis Hamilton - George Russell

Qualification sprint 2:4

Duel de sprint 2:4

Qualifications GP 11:11

Duel GP 12:4

Ferrari : Charles Leclerc - Carlos Sainz

Qualification sprint 3:3

Duel de sprint 3:3

GP-Quali 15:7

Duel GP 11:5



McLaren : Lando Norris - Oscar Piastri

Qualification sprint 4:2

Duel de sprint 3:3

Qualifications GP 15:7

Duel GP 14:4



Aston Martin : Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualification sprint 5:0

Duel de sprint 4:1

Qualifications GP 19:3

Duel GP 13:1



Alpine : Pierre Gasly - Esteban Ocon

Qualification sprint 3:3

Duel de sprint 4:1

Qualifications GP 14:8

Duel GP 6:10



Williams : Alex Albon - Logan Sargeant

Qualification sprint 5:0

Duel de sprint 4:0

Qualification GP 22:0

Duel GP 14:0



AlphaTauri : Daniel Ricciardo - Yuki Tsunoda

Qualification sprint 2:1

Duel de sprint 2:1

Qualification GP 3:4

Duel GP 3:4



AlphaTauri : Yuki Tsunoda - Liam Lawson

Qualification sprint 0:1

Duel de sprint -

GP-Quali 4:1

Duel GP 1:2



AlphaTauri : Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Qualification sprint 2:0

Duel de sprint 1:0

GP-Quali 8:2

Duel GP 7:2



Alfa Romeo : Valtteri Bottas - Guanyu Zhou

Qualification sprint 3:3

Duel de sprint 3:3

Qualifications GP 15:7

Duel GP 10:6



Haas : Nico Hülkenberg - Kevin Magnussen

Qualification sprint 4:2

Duel de sprint 2:3

Qualifications GP 15:7

Duel GP 8:8



Conclusion : un seul pilote a conservé une veste pure en qualifications - le Britannique d'origine thaïlandaise Alex Albon contre l'Américain Logan Sargeant chez Williams.



L'ironie de la performance d'Albon est que la dernière fois qu'un pilote a mené toute l'année dans chaque qualification, c'était il y a trois ans, lors de la saison GP 2020, lorsque Max Verstappen a battu Red Bull Racing par zéro - Alex Albon !