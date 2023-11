Duelli a squadre 2023: Chi brilla e chi sembra vecchio

La vecchia regola delle corse è ancora valida: il primo avversario di ogni pilota è il suo compagno di squadra. Dopo la stagione 2023 dei GP, volevamo sapere chi si sta comportando bene nel duello di squadra e chi invece dovrebbe preoccuparsi della velocità e della tecnica di gara.

Per i duelli in gara nei Gran Premi e negli sprint, abbiamo contato solo le gare in cui entrambi i piloti sono stati classificati.

Red Bull Racing: Max Verstappen - Sergio Pérez

Qualifiche sprint 5:1

Duello in volata 3:0

Qualifiche GP 20:2

Duello GP 18:2

Mercedes Lewis Hamilton - George Russell

Qualifiche Sprint 2:4

Duello Sprint 2:4

Qualifiche GP 11:11

Duello GP 12:4

Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

Sprint-Quali 3:3

Duello Sprint 3:3

Qualifiche GP 15:7

Duello GP 11:5



McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Gara-sprint 4:2

Duello Sprint 3:3

Qualifiche GP 15:7

Duello GP 14:4



Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualifiche Sprint 5:0

Duello Sprint 4:1

Qualifiche GP 19:3

Duello GP 13:1



Alpine: Pierre Gasly - Esteban Ocon

Qualifiche Sprint 3:3

Duello Sprint 4:1

Qualifiche GP 14:8

Duello GP 6:10



Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Sprint-Quali 5:0

Duello sprint 4:0

Qualifiche GP 22:0

Duello GP 14:0



AlphaTauri: Daniel Ricciardo - Yuki Tsunoda

Sprint-Quali 2:1

Duello Sprint 2:1

GP-Quali 3:4

Duello GP 3:4



AlfaTauri: Yuki Tsunoda - Liam Lawson

Sprint-Quali 0:1

Duello Sprint -

GP-Quali 4:1

Duello GP 1:2



AlfaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Sprint-Quali 2:0

Duello Sprint 1:0

GP-Quali 8:2

Duello GP 7:2



Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Guanyu Zhou

Qualifiche Sprint 3:3

Duello Sprint 3:3

Qualifiche GP 15:7

Duello GP 10:6



Haas: Nico Hülkenberg - Kevin Magnussen

Sprint-Quali 4:2

Duello sprint 2:3

Qualifiche GP 15:7

Duello GP 8:8



Conclusione: solo un pilota ha mantenuto un gilet da qualifica pulito: il thailandese-britannico Alex Albon contro lo statunitense Logan Sargeant della Williams.



L'ironia della prestazione stagionale superiore di Albon: l'ultima volta che un pilota è stato in vantaggio in ogni sessione di qualifica di tutto l'anno è stato tre anni fa, nella stagione 2020 del GP, quando Max Verstappen ha battuto la Red Bull Racing a zero - Alex Albon!