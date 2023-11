Duelos de equipas 2023: Quem brilha e quem envelhece

A velha regra das corridas ainda se aplica: o primeiro adversário de cada piloto de corridas é o seu companheiro de equipa. Após a época do GP de 2023, quisemos saber quem se está a sair bem no duelo de equipas e quem deve preocupar-se com a velocidade e a técnica de corrida.

Para os duelos de corrida em Grandes Prémios e sprints, apenas contámos as corridas em que ambos os pilotos foram classificados.

Red Bull Racing: Max Verstappen - Sergio Pérez

Qualificação para o Sprint 5:1

Duelo de sprint 3:0

Qualificação para o GP 20:2

Duelo de GP 18:2

Mercedes Lewis Hamilton - George Russell

Sprint-Quali 2:4

Duelo de Sprint 2:4

Qualificação de GP 11:11

Duelo de GP 12:4

Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

Sprint-Quali 3:3

Duelo de Sprint 3:3

Qualificação GP 15:7

Duelo de GP 11:5



McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Sprint-Quali 4:2

Duelo de Sprint 3:3

Qualificação GP 15:7

Duelo de GPs 14:4



Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualificação Sprint 5:0

Duelo de Sprint 4:1

Qualificação GP 19:3

Duelo de GP 13:1



Alpine: Pierre Gasly - Esteban Ocon

Qualificação Sprint 3:3

Duelo de Sprint 4:1

Qualificação GP 14:8

Duelo de GP 6:10



Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Sprint-Quali 5:0

Duelo de Sprint 4:0

GP-Quali 22:0

Duelo de GP 14:0



AlphaTauri: Daniel Ricciardo - Yuki Tsunoda

Sprint-Quali 2:1

Duelo de Sprint 2:1

GP-Quali 3:4

Duelo GP 3:4



AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Liam Lawson

Sprint-Quali 0:1

Duelo de Sprint -

GP-Quali 4:1

Duelo de GP 1:2



AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Sprint-Quali 2:0

Duelo de Sprint 1:0

GP-Quali 8:2

Duelo GP 7:2



Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Guanyu Zhou

Qualificação Sprint 3:3

Duelo de Sprint 3:3

Qualificação GP 15:7

Duelo de GP 10:6



Haas: Nico Hülkenberg - Kevin Magnussen

Sprint-Quali 4:2

Duelo de Sprint 2:3

Qualificação para o GP 15:7

Duelo de GPs 8:8



Conclusão: Apenas um piloto manteve um colete de qualificação limpo - o tailandês-britânico Alex Albon contra o norte-americano Logan Sargeant na Williams.



A ironia do desempenho superior de Albon na época: a última vez que um piloto esteve à frente em todas as sessões de qualificação durante todo o ano foi há três anos, na época do GP de 2020, quando Max Verstappen bateu a Red Bull Racing a zero - Alex Albon!